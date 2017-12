Nizozemský řidič dovezl cisternu podle navigace do příkopu na Berounsku

„Cizinec nerespektoval dvakrát značku zákaz vjezdu, vjel na komunikaci, která je v zimě neudržovaná. Kolegové mu uložili blokovou pokutu,“ informovala mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Zprvu byla dle řidičových slov cesta pouze mokrá, za zatáčkou se však objevil sníh a náledí. Tam se „bludný Holanďan“ snažil nasadit ještě řetězy, ale už bylo pozdě a cisterna sjela na stranu do příkopu.

Vyproštění bude muset kvůli situaci na vozovce a hlavně velikosti cisterny provést těžká technika. V případě nehody by to mohl být hasičský tank, ovšem tato situace se jako nehoda neposuzuje. Podle informací iDNES.cz má cisternu vytáhnout specializovaná firma ze Strakonic. Pro řidiče to tak bude přinejmenším několik hodin čekání.

Cesta je málo frekventovaná, takže cisterna nezpůsobuje žádné problémy v dopravě.