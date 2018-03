Ne nedbalost, úmysl. Soud navrhuje za přejetí cizinky v Praze vyšší trest

17:29 , aktualizováno 17:29

Silvestrovská nehoda v centru Prahy, při níž ruský řidič usmrtil na přechodu turistku z Kolumbie, mohla být podle soudu úmyslným obecným ohrožením. Obvodní soud pro Prahu 2 se tak domnívá, že kauzu by měl převzít pražský městský soud. Státní zastupitelství muže původně obžalovalo z nedbalostního usmrcení, za něž mu lze uložit maximálně osm let, podle nové kvalifikace by mohl pykat až 15 let.