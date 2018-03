Cizince obžalovali za přejetí ženy v centru Prahy. Zřejmě porušil i kauci

16:34 , aktualizováno 16:34

Státní zastupitelství obžalovalo cizince, který o silvestrovské noci přejel v Praze ženu. Za usmrcení z nedbalosti a za to, že byl pod vlivem alkoholu, mu hrozí osm let. Soud řeší i to, že se muž nedostavil za probačním úředníkem.