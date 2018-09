Zkušební výpadek proudu odhalil nedostatky ve věznicích a na železnici

Tma a chaos. Všude pobíhají zmatení lidé, semafory nefungují, internet je nedostupný a telefonní linky přetížené. Nikdo v prvním okamžiku neví, co se vlastně děje. Bez elektřiny totiž už nedokážeme existovat. Proto je takzvaný blackout jedním z největších strašáků současnosti.



Zjistit, jak je na tuto situaci připraven kraj, složky integrovaného záchranného systému a další instituce, bylo cílem celokrajského cvičení Blackout 2018. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) by se případný celoplošný výpadek elektřiny dal zvládnout. I když na závěry je ještě brzy.

„Vyhodnocování poznatků, které jsme během cvičení získali, bude trvat několik měsíců. Kdyby však k blackoutu došlo teď, zvládli bychom ho,“ říká hejtmanka a přiznává, že test odhalil i několik nedostatků.

„Už z informací, které jsme dostali během cvičení, vyplynulo, že ne všichni jsou na výpadek elektřiny zcela připraveni. Já osobně považuji za velký problém vězeňství,“ konstatuje Pokorná Jermanová, podle které nemají káznice dostatečné zázemí.

„Předpokládám, že s věznicemi navážeme užší spolupráci a víc do detailu propracujeme krizové plány,“ upřesňuje hejtmanka, kterou také velmi překvapila reakce Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Podle mě nejsou na situaci zcela připraveni a oproti jiným státním i soukromým organizacím nemají krizový plán takový, jak bychom si my představovali,“ upozorňuje hejtmanka s tím, že tento fakt považuje především ve Středočeském kraji za velmi nebezpečný.

Energie dost i pro Prahu

Do cvičení se zapojili také energetici, kteří měli zjistit, jak reálné a složité je nahradit dodávku elektřiny ze záložních zdrojů.

„Vytipovali jsme zhruba tisícovku prioritních objektů z hlediska obnovy zásobování energií. Tam by to trvalo zhruba sedm hodin. V celém kraji bychom pak dodávky dokázali obnovit přibližně do padesáti hodin,“ vypočítává předseda představenstva a generální ředitel ČEZ distribuce Martin Zmelík.

Podle člena bezpečnostní rady a krizového štábu Středočeského kraje Luboše Navrátila by zásoby uhlí na zajištění nouzového zásobování elektřinou vydržely asi měsíc. „Ty zásoby jsou přibližně na dvacet až čtyřicet dní,“ upřesňuje Navrátil.

Krizová turbína v kladenské společnosti Alpiq Generation je navíc podle Pokorné Jermanové schopna zásobit elektřinou nejen střední Čechy, ale také část hlavního města.

Jak jsou na tom obce

Mimořádného cvičení se zúčasnily i takřka všechny středočeské obce, kterým kraj rozeslal dotazníky.

„Díky nim se nám podaří zjistit, jak jsou na krizovou situaci jednotlivé obce připraveny a kde potřebují naši pomoc, buď finanční, nebo třeba jen radu. Předpokládám, že zpátky budeme mít všechny vyplněné dotazníky do konce měsíce,“ věří Pokorná Jermanová.

Právě obce by sehrály důležitou roli při prvotním zásobování pitnou vodou. „Pitná voda patří mezi naše hlavní priority. Vodohospodářské společnosti, které ji vyrábějí, by tak elektrickou energii dostaly do osmi hodin po výpadku. Následně bychom obnovili dodávky pitné vody do zdravotnických a sociálních zařízení. Samozřejmě nezapomínáme ani na ostatní občany, ale o ně by se měly prioritně postarat obce,“ vysvětluje Navrátil s tím, že každý starosta by měl znát přesné potřeby ve své obci.

Hejtmanka pak poukazuje i na další detail, který by mohl vše zkomplikovat. „Uvědomili jsme si, že i když máme k dispozici krizové karty, díky nimž je možné čerpat pohonné hmoty z hmotných rezerv, v případě blackoutu nám budou vlastně k ničemu,“ upozorňuje hejtmanka a dodává, že i když se jedná v podstatě o maličkost, může to celou situaci výrazně zkomplikovat.

Dvoudenní cvičení Blackout 2018 hodnotí pozitivně i ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslav Svatoš.

„Hlavním cílem bylo prověřit součinnost všech složek, orgánů a subjektů, které se cvičení zúčastnily, a aplikovatelnost krizových plánů v praxi. Přestože podrobné vyhodnocení potrvá v řádu měsíců, můžeme už teď říci, že vše proběhlo podle plánu a podstatné záměry cvičení byly naplněny,“ pochvaluje si ředitel.

Svatoš předpokládá, že na základě výstupů a nových poznatků bude možné upřesnit a zdokonalit krizový plán kraje tak, aby bylo možné masivní výpadek elektrické energie v reálu řešit ještě rychleji a efektivněji.