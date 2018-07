Cyklisté už centrem Prahy neprojedou, přibyly značky se zákazem

Omezení kol, které prosadilo vedení Prahy 1, bude platit mezi 10 a 17 hodinou zejména v oblasti kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí.

„Značení se umisťuje postupně v návaznosti na dopravní situaci. Na stávající značky se doplňuje informace o omezení, kromě toho je potřeba upravit i okolní značení, například vymezení cyklotras, jednosměrky, vodorovné značení namalované na silnicích a podobně,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Změny se podle Liškové týkají téměř stovky míst a na mnoha z nich je nutné počkat na noční hodiny, kdy není takový provoz chodců a aut. Téměř všechny práce spočívají v úpravě stávajících značek a nových se umisťuje minimum, pouze v oblastech, kde zatím značení nebylo nebo bylo poškozené.



Podle mluvčí se nyní pracuje na hlavních trasách, jako je Jungmannova ulice, Na Příkopě nebo Staroměstské náměstí. „Pak se budou ještě doznačovat žluté naváděcí cedule na cyklostrasy,“ dodala Lišková.

Zatím bez trestu

Omezení zatím nelze vymáhat, a to až do doby, kdy bude kompletní. „V průběhu dne se značení zadává do systému. Až my uvidíme, že značení je kompletní, tak se udělá poslední kontrola a dá se vědět odboru dopravy Prahy 1 a městské policii,“ vysvětlila Lišková.

Krok, který má podle Prahy 1 vést ke zvýšení bezpečnosti chodců na frekventovaných místech, sklidil kritiku. Proti opatření podal žalobu spolek Automat, podle kterého je přehnané a úřad Prahy 1 se nedostatečně vypořádal s došlými připomínkami. Těch dorazilo 65 a úředníci všechny zamítli.

Soud koncem května zamítl žádost o předběžné opatření, které by platnost omezení pozastavilo. V reakci radnice uvedla, že nechá značení umístit ještě v této turistické sezóně.

Omezení počítá s objízdnými trasami, například ulici Na Příkopě bude nutné objet Jindřišskou a Panskou směrem na Ovocný trh. Směrem na západ zase objížďka povede Vodičkovou a Lazarskou ulicí a dále na Národní třídu.

Záměr před loňskými prázdninami schválila rada městské části. Podle původních vyjádření Prahy 1 mělo omezení mířit zejména proti takzvaným motorovým koloběžkám, které se začaly po centru metropole pohybovat po zákazu vozítek segway a ohrožovat chodce. Nyní už zástupci městské části hovoří přímo o cyklistech, kteří podle nich ohrožují chodce a obyvatelé Prahy 1 si na ně pravidelně stěžují.