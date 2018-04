Vznikne turistický spolek pro Brdy, nové cyklotrasy ale zatím nebudou

V CHKO Brdy byly před devíti lety vyznačeny turistické trasy v okrajových částech cvičiště po domluvě s armádou. Šlo o klasické stezky i cyklotrasy. Pěší se tak po desítkách let oficiálně podívali třeba k Pilské vodní nádrži. Ovšem jen o víkendech a svátcích. Po vyhlášení CHKO 1. ledna 2016 odstartovalo intenzivní značení, které však na některých místech brzdila pyrotechnická očista. Klubu českých turistů zbývá letos doznačit posledních 80 kilometrů pěších tras, celkově tak budou mít turistické stezky v CHKO Brdy délku kolem 250 kilometrů. Hotovo má být do letních prázdnin. Po založení spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko by se mělo rozjet také budování cyklostezek, které mají navazovat na těch několik, co už existují. Jde třeba o trasu k Padrťským rybníkům. Z iniciativy příbramské radnice byly letos vytyčeny také provizorní tratě pro běžkaře.