Praha 13 je pevností ODS, její starosta může být 20 let ve funkci

Je totiž pravděpodobné, že v letošních volbách bude znovu lídrem ODS v Praze 13. Sám to nechce příliš komentovat. „O lídrovi ještě není jasno,“ říká Vodrážka s tím, že kandidátku tamní sdružení sestaví v půlce června. Podle svých slov neočekává žádné dramatické změny oproti volbám před čtyřmi roky.



Na kandidátce by se mohlo objevit více nestraníků než dříve. „Jde o to, aby tam byli i lidé, kteří nehájí pouze stranické tričko, ale jsou smýšlením blízko pravicové politice a třeba nechtějí být v politické straně,“ vysvětluje Vodrážka.

Vyřadí zakázky radního?

S jistotou nelze říci ani to, zda bude kandidovat současný radní Zbyněk Pastrňák (ODS), který před čtyřmi lety skončil na druhém místě za Vodrážkou. Opozice ho zkritizovala za kauzu, kdy jako radní získal několik zakázek přímo od radnice celkem za zhruba pětadvacet milionů korun. Radnice smlouvy nezveřejnila, ačkoli to ukládá zákon. Od antimonopolního úřadu za to dostala pokutu šest tisíc korun.

Seriál Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech.

Těsně za ODS se před čtyřmi lety umístilo hnutí ANO. Do voleb jej vedla Marcela Plesníková (ANO), která získala post místostarostky a lídryní bude i letos. Na prvních pěti místech by se měly objevit víceméně stejné tváře jako minule. „Je zájem, aby většina lidí pokračovala, ale neříkám, že nebudou změny,“ říká Plesníková.

Počítá se například s magistrátním radním pro bezpečnost Liborem Hadravou. Jak upozorňuje Plesníková, zatím se jedná o pouhý návrh oblastního sněmu. Podobu kandidátky ještě musí potvrdit pražský krajský sněm a celostátní předsednictvo strany. Jak místostarostka dodává, minule se kandidátky nezměnily a nic takového nečeká ani tentokrát.

Nejmenší vládní stranou jsou sociální demokraté, kteří ani letos neutvoří žádnou volební koalici. Tento týden by měly místní organizace vybrat kandidáty do voleb. „Na lídra budu kandidovat já a budu se snažit obhájit pozici místostarosty,“ uvádí místostarosta Prahy 13 Pavel Jaroš (ČSSD). Kandidátky se s konečnou platností schválí na konci května.

Hroby pro kmotry

O Jarošovi bylo slyšet minulý rok při kauze související s odvoláním šéfa pražských hřbitovů Martina Červeného. Právě přes Jaroše se snažil údajně pražský magistrát úkolovat Červeného. Jaroš exřediteli prý nosil seznamy hrobů k pronájmu pro takzvané pražské kmotry a tlačil na podobu veřejných zakázek.

Sám místostarosta takové nařčení odmítá, zároveň nesouhlasí s tím, že by mu kauza mohla ve volbách uškodit. ČSSD se však nemůže oproti roku 2014 spolehnout na to, že by jí mohl přitáhnout voliče ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, jenž v Praze 13 před čtyřmi lety za sociální demokraty kandidoval.

Ačkoli měl na kandidátce až třináctou pozici, tak se díky preferenčním hlasům dostal na čtvrté, poslední postupové místo a zasedl v zastupitelstvu. Pomohlo mu tehdy i to, že byl kandidátem strany na primátora. Letos svůj úspěch exministr zdravotnictví nezopakuje. „Tentokrát už za nás kandidovat nebude, stranicky přešel na Prahu 9,“ vysvětluje Jaroš.

Místostarosta se neobává, že by špatný výsledek ČSSD v loňských sněmovních volbách mohl uškodit straně i na třináctce. Tamním občanům prý vadili tehdejší čelní sociální demokraté, a ne strana jako taková. Pravděpodobně největšími vyzyvateli současného vedení městské části bude koalice Pirátů a Zelených. V minulých volbách získali společně přes 11 procent hlasů, po loňském úspěchu Pirátů v parlamentních volbách v Praze, kde byli druhou nejúspěšnější stranou, věří uskupení v lepší výsledek.

„Půjdeme znovu v tomto složení. Lídrem budu nejspíš já,“ říká zastupitel Tomáš Murňák (Piráti), jenž v roce 2015 upozornil právě na to, že radnice dává zakázky firmě radního Pastrňáka. Celkově čtyři roky Piráti a Zelení nejvíce kritizovali stávající vedení městské části, i třeba za to, že vládnoucí koalice nenominovala jejich zástupce do výborů, kde se probírají záměry města, než je projednává zastupitelstvo.

V opozici se po minulých volbách ocitla i TOP 09. Čelo její kandidátky se změnilo asi nejvíce ze všech stran, do voleb ji povede zastupitelka Ivana Todlová. Kromě současných zastupitelů chce strana vsadit i na nové členy, které chce dát na volitelné pozice. Todlová odhaduje, že topka ve volbách v Praze 13 získá sedm mandátů.

Každý sám za sebe

Na Praze 13 se oproti magistrátu nechystá TOP 09 kandidovat společně se Starosty a nezávislými (STAN). „Dostali jsme doporučení, nicméně nebylo to dogma, a vyhodnotili jsme, že budeme tradičně kandidovat sami,“ říká Todlová a dodává, že jednala se Starosty i lidovci. „Nejsou tady v takové pozici, aby naše spojení přineslo něco víc,“ vysvětluje. Kromě několika nestraníků se tak na kandidátce objeví pouze členové TOP 09.

Starostové šli do voleb v roce 2014 s Občanskou koalicí Prahy 13. Do zastupitelstva se těsně nedostali. Letos plánují kandidovat sami, protože prý výrazně posílili. Do voleb je povede předsedkyně STAN v Praze 13 Aneta Ečeková Maršálová. Podle svých slov ještě jednají s dalšími stranami.

Voliče podle Maršálové může oslovit přímo ona, protože pracuje se seniory a působí ve školské radě. Dále zmiňuje Vítězslava Panochu, jenž byl v minulosti radním Prahy 13, a ředitele sociálních služeb Prahy 13 Jiřího Maška.