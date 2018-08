Defibrilátor, jenž měl zachraňovat životy, potichu zmizel z Václaváku

Podle zjištění redakce sloup z místa zmizel v pátek, tedy tři dny poté, kdy defibrilátor (AED) údajně prošel pravidelnou kontrolou. Kvůli servisu také v posledních dnech schránka s AED na sloupu chyběla.

Majitel sloupu s přístroji Antonín Šimek, bývalý honorární konzul středoamerického Belize a vlastník sítě kasin Happy Day, podle svých slov změnil ohledně sloupu názor.



„Vše jsme zrušili a odvezli pryč do servisu. Nevíme, jestli to dáme zpátky. Jsou okolo toho starosti, je to nákladné, pořád o tom píší v novinách, někomu se to nelíbí a nevidím důvod, proč bychom to řešili. Defibrilátor máme nahoře v kanceláři,“ říká Šimek a ironicky dodává, že lidé v Česku mají silná srdce a defibrilátory tedy nepotřebují.

Sloup byl na Václavském náměstí zhruba od prosincce 2016, zdravotnické technologie dodala kladenská společnost Ankaba.

Jak říká její ředitel Eduard Urminský, byl to geniální nápad, který se měl objevit po celé Praze. Neví ale, proč se tak nakonec nestalo. „Na jednáních (s pražskými politiky, pozn. red.) jsem nebyl ani jednou,“ vysvětluje Urminský.

Schůzek se účastnil Šimek. „Mysleli jsme si, že to bude po celé republice a že tam radnice (na obrazovkách na sloupech, pozn. red.) budou mít informace a že u toho budou defibrilátory. Na Václavském náměstí to byl pilotní projekt,“ popisuje svůj záměr podnikatel Šimek.

Nebylo ale jasné, kdo by sloupy zaplatil. „Buď by to financovalo město, nebo nějaká firma. Byla to myšlenka, která se mohla realizovat, ale nevyšlo to,“ říká Šimek.

Dodává, že je logické, že by z toho chtěl mít zisk. O sloupy projevila zájem například Praha 3 a podle dřívějších informací se měly objevit i na více místech v Praze 1.

Záchrance se defibrilátory nelíbí

Šimek teď plánuje, že dva ze svých defibrilátorů daruje pražské městské policii. Ještě ji ale neoslovil. Pokud je strážníci nepřijmou, dá si je do svého auta. Uvádí, že už dříve zapůjčil přístroj fotbalistům a škole. Podle něj by provoz záchranných sloupů mohla převzít jiná firma, je prý připraven jednat.

Zmíněné vyvíječe, které produkují kyslík ze stlačeného vzduchu a jsou podobné těm v letadlech, vadí Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy.

„Nemá to praktický význam pro resuscitaci a může to mít potenciální rizika,“ uvedl pro MF DNES minulý týden mluvčí a primář pražské záchranky Ondřej Franěk. „Je to jednoznačně podvod. Nabízí se to jako zdravotnický prostředek, ale přitom není. Zneužívají neznalosti laiků. Prodávají vám věc, která je naprosto k ničemu,“ upozorňuje Franěk.

Vyvíječ kyslíku pochází od zmíněné firmy Ankaba, která s Fraňkovými závěry nesouhlasí. „Není to názor odborníka. Mám protokoly, posudky, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ říká ředitel Urminský. „Ve Středočeském kraji jich je možná 130 a každý rok zachrání jednoho až dva lidi,“ tvrdí ředitel.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje nemůže údaj o zachráněných lidech potvrdit. „Nejsme záchranka, která vybavuje defibrilátory kyslíkovým zdrojem. Co je důležité, je defibrilátor, kyslík je přidaná hodnota, záleží případ od případu,“ říká mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová a dodává, že většina defibrilátorů je bez vyvíječe kyslíku.

Automatické defibrilátory se skrze záchranáře dostávají například k policistům, kteří je pak podobně jako v hlavním městě vozí v autech. Nedávno tak státní policie obdržela 14 batohů s defibrilátory. „Kupujeme a půjčujeme je různým organizacím. Dáváme jim i školení. Spravujeme síť, měníme baterie či elektrody,“ popisuje Effenbergerová.