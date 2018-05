Hustý provoz a déšť uvěznily řidiče v garážích na Smíchově

17:21 , aktualizováno 17:21

Deštivé počasí vyhnalo do ulic Prahy více aut než obvykle a na některých místech to zkomplikovalo dopravu. Kromě kolon v centru je to znát v okolí Smíchova. Lidé, kteří měli zaparkované auto v garážích OC Nový Smíchov, totiž nemohou kvůli kolonám vyjet.