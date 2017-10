Divadlo Na Zábradlí po roce otevře. Zasklilo dvůr a zřídí Havlovu lóži

Rekonstruován byl hlavní vstup, šatna, bar a na místě bývalého dvorku vzniklo zastřešené dvoupodlažní foyer s galerií. Vyměněny byly také sedačky v sále.

„Jako nejsložitější se ukázalo osazování střešní konstrukce. Původně jsme počítali s pomocí velkého jeřábu, ale kvůli riziku, že by se mohl propadnout silnicí, jsme museli použít menší autojeřáb,“ řekl iDNES.cz ředitel Divadla Na Zábradlí Petr Štědroň.

K celkové modernizaci divadlo přistoupilo poté, co společnost Ott Properties, které patří sousední Pachtův palác, vypověděla divadlu nájemní smlouvu k pronájmu zadního foyeru, který sloužil jako vstup. Vedení divadla problém krátkodobě řešilo provizorním zastřešením dvora (psali jsme zde).

V novém zaskleném atriu vedení divadla plánuje otevřít stálou expozici věnovanou Václavu Havlovi, který v divadle působil mezi lety 1960 a 1968 jako dramaturg a dramatik, ale i jako kulisák. Seznámil se tu také se svojí první manželkou Olgou.

„Takové mlynářské schůdky vedou do zvláštní technické lóže, které říkáme prezidentská. Z tohoto místa se se stále osvětluje forbína a my bychom v ní rádi udělali stálou expozici fotek Václava Havla,“ uvedl Štědroň a dodal, že lóže bude otevřená vždy jen do začátku představení.

Poprvé se divadlo otevře veřejnosti 27. října, kdy se může na výsledek prací přijít každý podívat. Následující den pak divadlo odehraje první představení.

Náklady na celkovou rekonstrukci se podle Štědroně pohybují do padesáti milion korun. Vítězný návrh vzešel z veřejné soutěže, kterou vyhrálo architektonické studio Tichý a Kolářová.