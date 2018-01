Dolínek vypsal miliardový tendr bez vědomí rady. Neskutečné, míní Krnáčová

„Myslím si, že to byla akce pana náměstka, a mě to překvapilo hlavně tím, že jsme o tom nikdo z radních nevěděli. V případě takto důležité a velké zakázky měla rada rozhodnout, zda vůbec a jakým způsobem soutěž proběhne. Nestandardní na tom také bylo, že to řešila TSK ještě jako příspěvková organizace určená k zániku (v současnosti už se přetransformovala na akciovou společnost – pozn. red.),“ podivuje se radní pro oblast infrastruktury a životního prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).



Paradoxní na celém případu je skutečnost, že hlavní město loni v listopadu schválilo odkoupení zbylých akcií ve společnosti Pražské služby, které dosud nevlastnilo, aby podobné zakázky mohlo do budoucna zadávat se značnou úsporou vlastní firmě a nemuselo je už složitě soutěžit.

Tendr na letní i zimní údržbu

Přestože o převzetí Pražských služeb město dlouhodobě jednalo, vypsala TSK loni v březnu miliardové výběrové řízení na letní a zimní údržbu komunikací pro příštích deset let. Dosavadní smlouva totiž končí letos v květnu. „Součástí letní údržby komunikací jsou činnosti jako například blokové čištění, strojní programy a splach komunikací, čištění odvodnění komunikací a v zimní údržbě se činnosti řídí podle Plánu zimní údržby, který každoročně schvaluje rada hlavního města,“ vysvětluje podrobnosti mluvčí TSK Barbora Lišková.

Zájemci z řad soukromých společností měli mít možnost se o zakázku hlásit ještě do začátku února. To už však neplatí. Po vyostřené debatě během schůzky minulý čtvrtek si radní odhlasovali, že pověřují náměstka Dolínka, aby veřejnou soutěž zrušil. Jakmile se v příštích měsících podaří městu dokončit poslední potřebné úkony ke stoprocentnímu převzetí Pražských služeb, okamžitě jim má zadat údržbu komunikací takzvaně in-house, tedy napřímo. Mimořádné jednání k tomuto problému svolala minulý týden primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

„Požadovala jsem okamžité zrušení, protože mě to naprosto vytočilo. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme chtěli získat stoprocentní podíl v Pražských službách, byla možnost zadávat velké zakázky v režimu in-house a tím městu ušetřit velké peníze. Pražské služby jsme ovládli, ale pak je bez vědomí rady vypsán tendr na 16 miliard. To je neskutečné a nepochopitelné, zlobí se primátorka.



Naopak náměstek Petr Dolínek své dosavadní kroky hájí. „TSK konala tak, aby do budoucna zabezpečila údržbu komunikací, protože v té době ještě nebyl schválen nákup akcií Pražských služeb. Teprve až nyní mohla rada přijmout usnesení o zrušení zakázky,“ říká Dolínek a dodává, že pokud by se převzetí společnosti Praze nepodařilo včas, v tuto chvíli by už nestihla uskutečnit veřejnou soutěž na údržbu komunikací. Tvrdí, že se tak jednalo o preventivní krok.

Za pochybení nepovažuje ani to, že zakázku za 16 miliard korun neprojednal s kolegy v radě hlavního města a ti se tak o vypsání dozvěděli teprve minulý týden. „V zadání soutěže na údržbu se oproti těm předchozím nic nového neobjevilo a peníze na to máme v rozpočtu standardně schváleny,“ dodává náměstek s tím, že tendr před nikým záměrně netajil.

Pražské služby za Teplárenskou

Po letech marných snah a po dvanácti měsících vyjednávání schválila Praha loni v listopadu, že odkoupí od firmy AVE CZ z holdingu podnikatele Daniela Křetínského podíl 19,3 procenta v Pražských službách. Výměnou za to prodala 24 procent v Pražské teplárenské jiné firmě Křetínského, navrch však dostala více než 1,5 miliardy korun jako rozdíl podílů v obou společnostech.

Hlavní město tímto krokem získalo téměř stoprocentní podíl ve firmě, která zajišťuje úklid v ulicích, zpracovává komunální odpad a vlastní také malešickou spalovnu. Ještě stále chybějící dvě procenta by pak mělo brzy dostat od drobných akcionářů. Po získání více než 90 procent akcií je totiž Praha může dotlačit k prodeji podílů. Takovému procesu se říká squeeze-out.