Dolínkova sleva pro studenty za jízdné nebude, radní návrh neschválili

Proti návrhu na zlevněné jízdné byli členové rady za Hnutí ANO a KDU-ČSL. Radní za ČSSD, Zelení a STAN hlasovali pro.

„Konkrétně předseda KDU-ČSL Jan Wolf tuto věc odmítl podpořit, proto můj návrh neprošel. Je zajímavé, že lidovci v koalici na budějovickém magistrátu stejnou slevu pro studenty podpořili. Někdy tu politiku nechápu,“ sdělil náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek na svém Facebooku.

Zlevnění jízdného se mělo týkat studentů od 15 do 26 let, kteří tím měli být motivovaní, aby nejezdili na černo. Sleva měla platit od 1. září.

„Tato sleva by měla zásadní dopad na rozpočet města a znamenalo by to další zadlužení. Rozumnější by bylo zlevnění jízdného o 75 procent, jako navrhuje stát,“ potvrdil předseda pražských lidovců Jan Wolf.

Součástí návrhu bylo také zavedení splátek pro roční kupon, které měly být určeny hlavně rodinám. Ten radní Wolf podpořil, ale návrh přesto neprošel.

„Škoda, ale nepolevím a budu to chtít prosazovat znovu,“ dodal.

Dolínek společně s Ropidem zároveň vypracoval návrh na zkrácení víkendových intervalů na linkách metra B a C a posílení provozu v koncovém úseku linky metra C mezi Ládvím a Leťňany. O tomto návrhu budou radní hlasovat příští týden.