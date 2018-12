V Dolních Břežanech testují lampy, které pohlídají i hluk u hospody

Proč by zrovna kandelábry měly umět něco jiného než svítit? Odborníci z české firmy Byzance mají jasno: jsou totiž doslova na každém kroku.

„Dosud nikdo pořádně nevyužil jejich potenciál, přestože jsou tady s námi už přes tři století. Proč by nemohly nést elektroniku, kterou bychom jinak draze instalovali jinde?“ říká ředitel společnosti Byzance Tomáš Záruba.

Byzance je startupová firma, respektive technologická laboratoř, která vznikla na ČVUT. Do Dolních Břežan zařízení instalovala pod patronátem energetické společnosti E. ON.

Obec na Praze-západ si vývojáři nevybrali náhodou, poměrně nedávno bylo v Břežanech vybudováno velké výzkumné centrum ELI Beamlines, které je největším výzkumným projektem v českých dějinách. Chytré lampy tak mají podtrhnout význam této smart obce.

Nahlásí hluk z hospody i ze zahrady

V útrobách břežanských pouličních lamp se skrývají různá zařízení a měřící čidla, která odesílají data po síti. Příkladem je právě měření hluku v blízkém okolí.

Na to by mohli doplatit třeba lidé porušující obecní vyhlášku o hlukových limitech. Často obce například zakazují nedělní sekání trávy. Dlouhotrvající hluk ve svém nejbližším okolí ve stanovených časech o víkendu nebo v noci umí lampa „nahlásit“. U hříšníků by tak brzy mohli zazvonit obecní strážníci.

Co kromě svícení lampy umí Zasílají informace o nefunkčnosti nebo snižující se kvalitě LED osvětlení.

Měří teplotu, vlhkost, tlak, hladinu CO ² a prachových částic.

a prachových částic. Dynamicky snižují jas podle denní doby, případně se úplně vypínají.

Zapnou se při průjezdu vozu. Měří hluk – pokud naměří hodnoty nad stanovené limity, zaznamenají čas a informace zašlou městským strážníkům (např. rušení nočního klidu).

Monitorují počet projíždějících aut.

Umějí sbírat další informace – například zjistí či kontrolují, v kterých časech ulicí projíždí městská policie.

Umožňují instalaci různých nabíječek, třeba pro elektromobily.

Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN) ale uklidňuje, že pouliční osvětlení rozhodně nenahrazuje místní „žalobníčky“.

„Chytrá zařízení v několika lampách v obci provozují odborníci ze soukromých firem, jimž jsme umožnili, aby si to tady nainstalovali a vyzkoušeli. Rádi jim vycházíme vstříc a podporujeme takovéto vývojové projekty,“ říká Michalik.

„Obec ale zatím žádné konkrétní údaje například o naměřeném hluku nedostává, takže se nikdo nemusí bát pokuty,“ uklidňuje starosta.

A navíc Břežany zákaz hlučných prací o víkendu z vyhlášky odstranily. „Kdysi jsme to řešili a došli jsme k závěru, že spousta lidí přes týden pracuje a někdy zahrady prostě posekat musí. Sázíme tak na ohleduplnost obyvatel a sousedské vztahy. Taková regulace u nás není potřeba,“ podotýká starosta.

Nevylučuje ale, že by bylo možné smart lampy využít ke sledování, zda nejsou dlouhodobě porušovány povolené noční limity hluku. Právě to činí hlukové senzory umístěné na osvětlení před místní hospodou.

V případě naměření nadlimitního hluku po stanovenou dobu pošle zařízení zprávu obecní policii. Tady už by starosta Michalik smysluplné využití spatřoval, byť ani k výraznému porušování nočního klidu v obci nedochází.

„Je to jemná hranice mezi tím, kde končí svoboda jednotlivce a začíná svoboda ostatních. Tak jako někdo může volat obecní policii kvůli hluku, stejně tak může porušování nočního klidu nahlásit lampa, a je už na obecním strážníkovi, jak situaci na místě vyhodnotí,“ míní Michalik.

LED na 50 procent

Tím nejdůležitějším ale v případě pouličních lamp samozřejmě zůstává svícení. Vybaveny jsou úspornými LED zdroji, které je možné řídit na dálku. A především se umějí přizpůsobovat zvyklostem a biorytmům obyvatel ulice, kde jsou nainstalovány.

Díky tomu se po 22. hodině intenzita svícení sníží o dvacet procent, o hodinu později už je jas dokonce jen na padesáti procentech. Na ulici je tak stále dobře vidět, nikdo nebloudí potmě, ale výrazně se snižuje hodnota světelného smogu. Právě kvůli přesvětlení nejsou ve městech mnohdy ani vidět hvězdy na nebi a citliví lidé nemohou usnout.

Starosta Michalik ovšem upozorňuje na nutnost dodržovat normy. Ulice musí být dostatečně osvětlená, aby tam někdo například nezakopl a nezranil se. Odškodnění by totiž mohl požadovat od obce. To však podle vývojářů nehrozí. Zařízení je vybaveno čidly a v případě pohybu v okolí se lampa rozsvítí.

Fungovat to ale může i obráceně. „V ulici, kde jsme lampy instalovali, se nachází hasičská stanice. Na výjezd hasičských vozů lampy reagují výrazným zvýšením intenzity osvětlení,“ říká Záruba. To může pomoci zvýšení bezpečnosti při výjezdu hasičů a zvýšení ostražitosti chodců i projíždějících řidičů.

Další středočeská města a obce se zatím nechystají hromadně pořizovat chytré lampy. Například Kladno ale určité inovace zkouší v rámci platformy INVIPO. Ve vybraných lokalitách by se v budoucnu mohly lampy v nejméně frekventovanou dobu rozsvěcet, jen když bude ulicí někdo procházet.

Město to vyzkouší v lokalitě nad bývalým pivovarem na louce určené pro venčení psů. Od 23 do 4 hodin ráno by tamní světla byla zhasnutá, a když dorazí pejskaři, automaticky se rozsvítí.