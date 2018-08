VYSÍLÁME: Během posledního srpnového víkendu provoz na silnicích houstne

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Ze zkušeností z předchozích dvou tří let je jednoznačné, že nejhorší a nejmasovější víkend je ten předposlední. A to i přes to, že víkend letos vychází ještě na první a druhé září. Rodiče ale vnímají, že přijet z dovolené a hned druhý den pustit děti do školy není ideální,“ řekl Sirota.



Všechny práce na českých silnicích pokračují i tento víkend bez přestávky. ŘSD přeruší údržbu silnic jen v neděli 2. září. „V neděli od osmi ráno do devíti večer budou na všech komunikacích přerušeny údržbové práce, při kterých je omezen počet jízdních pruhů,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Nebudou se například záplatovat silnice nebo sekat tráva v okolí vozovek.

Práce na modernizaci D1 budou i druhého září pokračovat. „To nemůžeme přerušovat, protože by zabralo tři dny, než bychom omezení odstranili a další tři dny, než by se vrátilo zpátky,“ dodal Studecký.

Na D1 se v tuto chvíli modernizují čtyři úseky v celkové délce zhruba 34 kilometrů.