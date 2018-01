VIDEO: Praha je plná objížděk a výluk. Cestování MHD tak chce pevné nervy

Nejnověji je uzavřený úsek Újezd - Malostranská, zde tramvaje nepojedou až do 21. února. Cestující proto přestupují na autobus. Dříve tramvaj celý úsek zvládla za šest minut, teď vyjde cesta z Újezdu na Malostranskou na 16,5 minuty.

Autobus však staví na Malostranském náměstí, kde se obrací, takže na zastávku Malostranská musí lidé dojít pěšky. Reportérovi iDNES.cz vyšlo časově lépe jít po svých celou trasu mezi Újezdem a Malostranskou.

Libeňský most v havarijním stavu

V noci na 19. ledna uzavřelo město kvůli havarijnímu stavu Libeňský most, který tak má zůstat několik let. Komplikuje to městskou hromadnou dopravu i běžný provoz automobilů.

Řidiči musí jet z Manin na magistrálu a dále Karlínem po Rohanském nábřeží, či naopak. Dříve trvala cesta přes most asi jednu minutu, teď je to touto objížďkou mimo špičku minut sedmnáct.

Přes most nemohou přejet ani tramvaje. Dostat se z Palmovky na Maniny je nejlepší pěšky, což chodcům zabere asi patnáct minut na náhradní autobusovou zastávku. Tramvaj byla na druhé straně mostu za čtyři minuty.

Cestu přes most se snaží lidem zkrátit firma Rekola, která na každou jeho stranu postavila sdílená kola. Stačí mít aplikaci, nasednout a zdarma jet.

Náměstí Republiky uzavřeno od ledna

Výstup z metra náměstí Republiky směrem k Palladiu uzavřeli začátkem ledna, tak to zůstane až do poloviny letních prázdnin.

Cestující se tedy musejí vydat směrem k Masarykovu nádraží a poté, pokud nechtějí čekat na tramvaj, obejít blok. Před zahájením opravy trvala cesta z metra na náměstí tři minuty, teď je to trojnásobek, skoro devět minut.

Eskalátory na Andělu

Podobná je situace s eskalátory na Andělu, které se uzavřely loni v září na devět měsíců. Místo dvou minut teď trvá cesta směrem k obchodnímu centru déle.

Chodci buď mohou počkat na výtah, vyjet do přestupní chodby a doufat, že u dalšího výtahu nebude moc lidí. V takovém případě cesta na povrch trvá šest minut.

Cesta po eskalátorech směrem Na Knížecí, dále k autobusovému terminálu, přes přechod na Nádražní ulici až k původnímu východu z metra vychází lehce přes sedm minut.

Zavřené lávky Železničního mostu

Cesta se prodloužila i ze Smíchova na Výtoň a zpět. Magistrát totiž v prosinci nechal kvůli havarijnímu stavu na dva roky zavřít lávky na Železničním mostě.

Z jedné strany mostu na druhý se chodci už za dvě minuty nedostanou. Musejí se vydat směrem k řece na přívoz, který tu nově jezdí celoročně. Podle jízdního řádu jezdí přes den po 20 minutách, někdy však přijede i dříve, pokud převozník spatří zájemce o převoz. Časově to na Výtoň vychází na osm a půl minuty.

Muzeum se opravuje

Na lince A je do května uzavřené nástupiště ve směru Nemocnice Motol. Dopravní podnik radí jet z Náměstí Míru na Můstek, poté přestoupit na vlak v opačném směru a dojet na Muzeum.

Běžně cesta na Muzeum trvá minutu. Souprava však stanicí jen projíždí a dostává se na Můstek, kde je potřeba přejít na opačnou stranu nástupiště. Celkem cesta z Náměstí Míru na Muzeum zabrala deset minut. Záleží, jaké má metro intervaly.

Tramvaje však nejezdí ani mezi Palmovkou a Kobylisy. Uzavřený je výstup k autobusům na Nádraží Veleslavín nebo k poliklinice na Budějovické. Místo zřícené Trojské lávky jezdí přívoz, omezení jsou i na Radotínské lávce.