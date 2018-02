VIDEO: Prahu 8 ochromily uzavírky, na Libeňský most pustí jen autobusy

Bydlet v centrální části Prahy 8 a zároveň vlastnit auto je v poslední době za trest. Většina páteřních komunikací je buď neprůjezdná, nebo vás na nich čekají problémy. „Nemám slov k tomu, co tady dokázali, že se objíždí celá Libeň, je to hrůza,“ kroutí hlavou nad současným stavem místní obyvatelka.



Právě lidé z Prahy 8 už koncem loňského roku s obavami vyhlíželi chystanou rekonstrukci Zenklovy ulice. V prvních lednových dnech město uzavřelo komunikaci v úseku od Elsnicova náměstí nedaleko Palmovky až po Bulovku. Tramvaje nahrazuje autobusová doprava, která jezdí oklikou, auta využívají objízdnou trasu přes Sokolovskou a Vysočanskou ulici.

Důvodem uzavírky je přestavba mostu přes říčku Rokytku, obnova tramvajové trati, vozovky a chodníků i rekonstrukce vodovodů, kanalizace a osvětlení. Práce jsou rozděleny do několika etap, protože je to složitý projekt více investorů z řad městských firem - Technické správy komunikací, dopravního podniku nebo Pražské vodohospodářské společnosti.

Veškeré úpravy mají být hotové v závěru letošního září. Zato v rámci první fáze rekonstrukce by podle původního harmonogramu mělo aktuální dopravní opatření skončit 25. března. Nejnovější rozpis prací ale počítá už s datem 11. března. Následující den pak začne druhá etapa, která umožní oboustranný provoz v části Zenklovy ulice, a to mezi Stejskalovou ulicí a Horovým náměstím.

Na most se vrátí autobusy

Po uzavírce v Zenklově ulici si řada řidičů zvykla při cestě do tunelu Blanka a do dalších částí města severozápadním směrem používat Libeňský most.

Jenže po pouhých dvou týdnech neočekávaně o tuto možnost přišli. Od 18. ledna je celé soumostí uzavřené kvůli havarijnímu stavu. Z jedné strany na druhou se dnes dostanou pouze chodci a cyklisté.

Při happeningu Pirátů vozila lidi přes Libeňský most rikša (29. 1. 2018)

Nyní dělníci pracují na provizorním zabezpečení nejkritičtější části konstrukce. Díky tomu by mohla most na konci února obsluhovat náhradní autobusová linka X25.



Auta se sem ale s největší pravděpodobností nevrátí do doby, než bude stavba kompletně opravena nebo přestavěna. To může trvat možná tři roky, ale třeba i osm let.

Mimo jiné bude záviset na verdiktu ministerstva kultury, které do 19. února oznámí, zda se Libeňský most stane kulturní památkou, či nikoliv. Podle toho s ním pak bude magistrát nakládat.

Zoufalou situaci v Praze 8 si uvědomuje i vedení hlavního města. „Je to skutečně velmi nepříjemné. Chtěli jsme mít Zenklovu ulici opravenou ještě předtím, než dojde na Libeňský most. V současné situaci by ale bylo špatně přerušovat práce. Naopak se snažíme, aby je všechny zapojené strany maximálně urychlily. Doufáme, že se to podaří o několik týdnů dříve,“ sdělil náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Více než 80 tisíc aut denně

Kromě aktuálních dopravních problémů řeší městská část i ty dlouhodobé. Především v ranních a odpoledních špičkách bývá auty zahlcena Povltavská a zejména pak ulice V Holešovičkách, kde přímo mezi zástavbou denně projede více než 80 tisíc aut.

„Trápí nás to hodně, celá dopravní situace je špatná. Je to způsobené tím, že není dořešen vnitřní ani vnější okruh kolem Prahy, jejichž dostavbu léta zcela nesmyslně blokují aktivisté. A v tuto chvíli nemáme díky starostovi Janu Čižinskému ani Libeňský most,“ viní starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) svého kolegu z Prahy 7 za jeho snahu most opravit namísto bourání a přestavby.

Petrus se s Čižinským neshodne ani na dalším řešení obtíží spojených s bující dopravou. Zatímco Praha 7 se snaží o její zklidňování, sousední Praha 8 žádá urychlenou dostavbu připravovaných dopravních tepen. Jenže na povrchu už pro ně není místo, Praha má proto podle Petruse začít intenzivně budovat pod zemí.

„Uvítal bych, kdyby město začalo co nejdříve s dostavbou vnitřního okruhu dle plánovaného projektu s tunely. Následně by měla být zahloubená i ulice V Holešovičkách, protože trend je jednoznačný - dostat auta pod povrch. A chtěli bychom ještě tunel pod Palmovkou, který je už nakreslený v územním plánu,“ dodává starosta Petrus.