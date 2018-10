Doprava v Praze kolabuje kvůli uzavřené Strakonické

„Je to kvůli té Strakonické. Brzy však silnici vrátíme do provozu. Podařilo se nám tam v rekordním čase uklidit,“ sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že silnici museli pracovníci uklízet ručně, protože stroje by se kvůli kyselině poškodily.

TSK Praha (Twitter) @TSKPraha Úklid vylité kyseliny na Strakonické ve směru z centra stále pokračuje. Komunikaci je třeba vyčistit ručně, aby nedošlo ke zničení techniky. Poté zjistíme, zda bude třeba frézovat, což je nejhorší varianta, nebo bude stačit opakované čištění. Prioritou je bezpečnost! Hrozí smyk! https://t.co/emzLKLlBL6 odpovědětretweetoblíbit

Uzavřenou Strakonickou ve směru z centra TSK otevře ihned po osazení dopravního značení a do odvolání zde bude upravena rychlost na 50 kilometrů v hodině.

„Technická správa komunikací bude v následujících dnech sledovat míru poškození vozovky a případně se rozhodne o její opravě,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Na špatnou dopravu mají vliv i menší nehody po celé Praze. „Nedílnou měrou se na situaci podílí i páteční víkendová doprava, která je spojená s různými malými nehodami, které plynulost výrazně narušují,“ komentoval situaci policejní mluvčí Tomáš Hulan a sdělil, že se vesměs jedná o menší nehody bez zranění. Řidiči v mnoha případech neřeší nehodu mezi sebou, ale volají policii, čímž dopravu nadále brzdí.