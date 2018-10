Místo Národní třídy Perštýn? Rada schválila záměr přejmenovat stanice metra

Koncepce počítá s přejmenováním asi dvou desítek zastávek tramvají a několika stanic metra. Například Malostranská by se stala Klárovem, či Malou Stranou, stanice Národní třída Perštýnem a Pražského povstání Náměstím hrdinů.

K největšímu přejmenování stanic metra Praha dosud přistoupila 21. února 1990, kdy po pádu komunismu změnila dvanáct ideologických názvů podle lokality. Například stanice Fučíkova dostala název Nádraží Holešovice, Gottwaldova se změnila na Vyšehrad a Leninova na Dejvickou.

Plánuje se také zrychlení intervalů na lince metra B, které by měly být zkráceny ze 140 na 120 sekund. Na lince C se uvažuje o prodloužení doby, po kterou platí maximální interval dvě minuty, až do 18 hodiny. Vlaky jsou totiž nyní často přeplněné kvůli končící pracovní době v kancelářských komplexech na Pankráci a Budějovické. U trasy C se výhledově uvažuje o zkrácení intervalu ze 115 na 105 sekund.

V příštím roce začne geologický průzkum nové linky metra D z Pankráce do Písnice. Na linku je vydáno územní rozhodnutí, které ale napadli u soudu dva vlastníci pozemků. Pokud by jej soud zrušil, Praha a Dopravní podnik by musely začít přípravu stavby od začátku.

Změní se autobusy i intervaly mezi spoji

U autobusů MHD by se měl plošně od 9:30 do 14 hodin zkrátit interval z 15 na 12 minut. Výhledově by se měly také zjednodušit jízdní řády. Nedělní řády by nahradily ty sobotní. Změny čekají i noční spoje.

Původní názvy stanic metra Florenc - Sokolovská

Vyšehrad - Gottwaldova

Háje - Kosmonautů

Pankrác - Mládežnická

Chodov - Budovatelů

Opatov - Družby

Nádraží Holešovice - Fučíkova

Roztyly - Primátora Vacka

Dejvická - Leninova

Nové Butovice - Dukelská

Anděl - Moskevská

Jinonice - Švermova

Invalidovna - Hakenova (plán)

Českomoravská - Zápotockého (plán)

Hradčanská - Obránců Míru (plán)

Proměnit se má vozový park. Dnes jezdí nejčastěji vozy dlouhé 12 a 18 metrů, popřípadě devítimetrové. K nim by přibyly vozy o jiných délkách. Jedním z uvažovaných autobusů je velkokapacitní až 25 metrů dlouhý autobus, který by jezdil na letiště v Ruzyni.



Na velké změny by se cestující měli připravit i v tramvajové dopravě, kde se počítá se zavedením tratí do nových lokalit.

Prodloužena bude trať z Divoké Šárky na Dědinu či z Modřan do Libuše. Tramvaje pojedou nově z Barrandova do Slivence a v plánu je také trať z Malovanky na Strahov, z Podbaby do Suchdola a od Vinohradských hřbitovů na Sídliště Malešice.

Nová smyčka vznikne na Zahradním městě a u zastávky Depo Hostivař. V dokumentu je uvedeno i prodloužení trati ze Spořilova k dnešní zastávce autobusů Choceradská nebo po novém Dvoreckém mostě mezi Prahou 5 a 4.