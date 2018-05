Praha přišla o rozhlednu v Troji, na Černém Mostě ale přibude Doubravka

Přes osmnáct metrů vysoká věž za čtyři miliony korun se otevřela v červnu 2009. Podle ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka nešlo napadení houbou trámovkou předejít ani pečlivou údržbou. Chyba prý je ve špatně udělaných spojích mezi jednotlivými trámy. Do navrtaných děr se dostala voda, která napomohla houbě. „Dřevo vypadá na povrchu dobře, ale při kontrole se ukázalo, že je hodně napadeno,“ říká Bobek.

Jako druhý důvod, proč bylo rozhlednu nutné rozebrat, uvádí ředitel nevhodný materiál, konkrétně smrk a v menší míře borovice. „Smrkové dřevo nešlo udržet déle. Proto jsme dělali důkladné kontroly. Považuji za dobré, že jsme dokázali problém odhalit včas,“ vysvětluje Bobek a dodává, že se rozhledna uzavřela preventivně, nebezpečí bylo zatím minimální.

„Je mi to divné“

Podle architektky Dany Chrzové, která stavbu navrhla, měla vydržet déle než necelých devět let. Nechce ale spekulovat o tom, kdo pochybil. „Nemám k tomu žádné bližší informace. Četla jsem zprávu na internetu. Pevně věřím, že se o to zoo starala, jak měla, ale je mi to divné,“ uvádí Chrzová.

Architektka měla za úkol inspirovat se rozhlednou, jež stála na Smrku v Jizerských horách, a to od roku 1892 až do padesátých let. Jak uvádí starosta Nového Města pod Smrkem Pavel Smutný (SOS), i tato věž byla ze smrkového dřeva. Každé dva roky se natírala ochranným nátěrem karbolínem, což prý prodloužilo její životnost.

Opatrná je i společnost Arrbo, jež rozhlednu postavila. „Nechci se k tomu oficiálně vyjadřovat,“ říká jednatel firmy Milan Čunát. Společnost je nicméně v kontaktu se zoo a celou věc s ní řeší.

Jakmile se rozhledna rozebere, místo se otevře návštěvníkům zahrady. V provozu zůstane i přilehlá hospoda, přičemž do pěti let počítá Bobek s novou vyhlídkou.

Třínohá rozhledna do léta

Zatímco o jednu dřevěnou věž město přišlo, v parku Čihadla na Černém Mostě vzniká nová. Bude se jmenovat Doubravka, a pokud vše půjde bez problémů, měla by se otevřít do začátku prázdnin.

Rozhlednu navrhla a staví Huť architektury Martina Rajniše, která stojí za dřevěnými stavbami jak v Česku, tak v zahraničí, například v Izraeli. Stavbu tvoří tři nohy z akátového dřeva, které se podařilo vyrobit už vloni a zatím leží v parku. Další práce ale přerušil deštivý podzim, a tak se s dokončením Doubravky začne v polovině května. Právě teď podle jejího spoluautora, architekta Davida Kubíka, přeje stavbě počasí. „Přijedou jeřáby, nohy se zvednou, sešroubují se a doprostřed se pověsí schodiště,“ popisuje Kubík.

Pražské rozhledny Nejznámější je petřínská rozhledna z roku 1891. Nejstarší je ale na Cibulce, poblíž stejnojmenné chátrající usedlosti.

z roku 1891. Nejstarší je ale na Cibulce, poblíž stejnojmenné chátrající usedlosti. Dvě ocelové rozhledny jsou na Lahovickém mostě přes Berounku.

přes Berounku. Několikrát ročně je přístupná i rozhledna Domu dětí a mládeže v Modřanech.

v Modřanech. Velké kritice čelila vyhlídka na Proseku. Aby z ní bylo vidět, vykácely se překážející stromy.

Nohy budou v zemi držet malé piloty, které jsou propojeny železobetonovou deskou. „Největší zatížení je od větru, takže jde o to, aby byla noha dobře spojena se zemí, aby neulétla,“ říká Kubík.

Architekt upozorňuje, že ačkoli je Doubravka převážně z trvanlivého akátového dřeva, bude bezproblémově sloužit patnáct let. Poté je potřeba vymyslet, jak ji podepřít, například ocelovou kozou. Některé menší části jsou z dubu a modřínu. Vodorovné prvky, které rychle podléhají zkáze, podle Kubíka shora oplechovali, aby je ochránili. Huť architektury bude rozhlednu každý rok natírat, aby vydržela alespoň zmíněných patnáct let.

Doubravku financuje developer Landia Management, který v okolí staví činžovní domy. Dohromady vyjde na tři a půl milionu korun. Zčásti ji zaplatí i drobní dárci, kteří si mohou kupovat jednotlivé schody. Na oplátku se na schodu objeví dárcovo jméno. Po dokončení se rozhledna převede do majetku městské části Praha 14.