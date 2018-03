Dopravní podnik platí desítky milionů za auta, která mu dříve patřila

Předmětem smlouvy z července 2011 je podle zjištění Reportérů ČT takzvaná vnitropodniková doprava, tedy například tranzitní nebo čistící a zametací vozy, multikáry, nákladní auta s návěsy nebo nakladače.

„Je to flotila našich automobilů pro potřeby činnosti dopravního podniku,“ popsal technický ředitel a člen představenstva dopravního podniku Jan Šurovský. Do skončení kontraktu zaplatí městská společnost firmě KARIR zhruba půl miliardy korun.

Hlavním argumentem tehdejšího vedení firmy pro uzavření smlouvy byla snaha zefektivnit provoz vozidel a především ušetřit peníze, které by městská firma musela investovat do modernizace vozového parku. Takto musí obnovu vozů zajistit na své náklady soukromá firma.

Jenže modernizovaná vozidla stále zůstávají v jejím v majetku a za jejich pronájem zaplatí podle Reportérů ČT dopravní podnik několikanásobně více, než kdyby si svůj původní vozový park modernizoval sám.

„Tuto smlouvu bych jako potenciální vlastník podniku rozhodně nepodepsal, a to kvůli ekonomické výhodnosti, protože podniku by se to nevyplatilo a nevyplatí,“ potvrdil v pořadu analytik organizace Transparency International Milan Eibl. „Celá ta situace, abyste vlastní auto prodal někomu, kdo vám ho bude půjčovat, je trošku nelogická.“

Když reportéři pořadu oslovili pražské zastupitele, kteří v minulosti byli nebo doposud jsou členy dozorčí rady pražského dopravního podniku, tvrdili politici, že uvedený kontrakt vůbec neznají, nebo si na něj pamatují pouze částečně.

„Nikdy jsem to neslyšela. Ani jsme to nikdy neprobírali na dozorčí radě,“ uvedla na dotaz Reportérů ČT místopředsedkyně dozorčí rady dopravního podniku a náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice).

„Kdybych důvěřoval informacím, které mi říkáte, tak je to nestandardní,“ reagoval bývalý předseda dozorčí rady dopravního podniku, náměstek primátorky Petr Dolínek. Podobně mluví i současný předseda dozorčí rady Lukáš Kaucký (ČSSD): „To je samozřejmě o tom podniknout velmi vážné kroky směrem k tomu, že tam s největší pravděpodobností by se jednalo o velmi nestandardní jednání.“

„Nedává mi vůbec smysl, abychom něco prodali a potom si to znova pronajali. To určitě ve výsledku vyjde dráž,“ uvedl opoziční zastupitel Adam Zábranský (Piráti). „To vypadá jako něco, co by měly projednávat orgány činné v trestním řízení.“

Firma pronájem obhajuje. Vedení DPP teď říká, že je nevýhodný

Podle zástupce firmy KARIR je podepsaný pronájem vozidel pro pražský dopravní podnik ekonomicky výhodný. Současné vedení městské dopravy ale tento názor nesdílí.

„Představenstvo konstatovalo, že nevidí tu smlouvu a tento proces jako příliš výhodný,“ uvedl člen představenstva dopravního podniku Jan Šurovský. Další vyjádření odmítl s odůvodněním, že věcí se v současnosti zabývá policie.

Policie se prodejem a následným pronájmem vnitropodnikové dopravy zabývala už zhruba před pěti lety, avšak bez jakéhokoli známého rozhodnutí. Proč se k případu vrátila nyní, zatím není zřejmé.

Problematickou smlouvu se společností KARIR za dopravní podnik podepsali v létě 2011 jeho dva tehdejší nejvyšší manažeři, bývalý generální ředitel Martin Dvořák a jeho ekonomický ředitel Ivo Štika. Dnes kontrakt odmítají komentovat.

„Potkat se k tomu určitě nemůžeme, protože je to úplně naivní představa, že když jsem podepsal tisíce smluv, že bych vám ke každé konkrétní něco řekl, notabene je to před šesti, sedmi nebo osmi lety, tak to přece nemůžete myslet vážně,“ uvedl Martin Dvořák.

„Já mám s Českou televizí jen ty nejhorší zkušenosti, takže obávám se, že tentokrát vynechám,“ odpověděl Reportérům ČT Ivo Štika.

Z dokumentů o zakázce, které se podařilo České televizi získat, je zřejmé, že Dvořák se Štikou před sedmi lety kontrakt prosadili i přes tehdejší odpor zástupců několika odborových organizací městské firmy.

Ve hře Rittig a známá kancelář Šachta & Partners

V době, kdy se smlouva připravovala, jednalo s odboráři podle zjištění Reportérů ČT nejen tehdejší vedení dopravního podniku a zástupci soukromé firmy, ale přítomen byl i právník advokátní kanceláře Šachta & Partners, která je známá z kauz spojených s kontroverzním podnikatelem Ivo Rittigem. Právě tato kancelář smlouvu o outsourcingu připravovala a podle dostupných informací se účastnila celého průběhu vyřizování zakázky.

„Otevírání obálek pro tuto veřejnou zakázku se účastnil i zástupce advokátní kanceláře Šachta & Partners, kteří byli později ukázáni jako jedni z hlavních hybatelů kauz na Dopravním podniku v Praze,“ potvrzuje analytik Milan Eibl.

Advokátní kancelář Šachta & Partners se dnes již jmenuje MSB Legal. Přejmenovala se poté, když její advokáti začali mít kvůli podezřelým stamilionovým zakázkám dopravního podniku problémy s policií. Několik advokátů a zaměstnanců této kanceláře je v současnosti obžalováno kvůli jiným kauzám spojeným s dopravním podnikem, a to spolu s Ivo Rittigem, Martinem Dvořákem i jeho ekonomickým ředitelem Ivo Štikou.

Majitel firmy pronajímající auta? Velká neznámá

Pochybností o zakázce na vnitropodnikovou dopravu ale existuje více. Firma KARIR totiž podle Reportérů ČT nesplňovala takřka žádná z kritérií zadávacího řízení, a musela je tak dokládat přes své subdodavatele. Navíc předmět činnosti k provozování nákladní dopravy si nechala zapsat až několik týdnů po vyhlášení soutěže. Do té doby v tomto druhu činnosti vůbec nepodnikala a dodnes je hlavním zákazníkem společnosti KARIR právě dopravní podnik.

Podle výpisu z obchodního rejstříku je jediným majitelem firmy KARIR společnost KAR group. Protože společnost vydala akcie na jméno, tedy takzvané anonymní akcie, nelze z obchodního rejstříku vyčíst, kdo ji vlastní. Jednatel Luboš Cekr nechtěl Reportérům ČT jméno majitele prozradit. „Je to český akcionář, to může stačit,“ uvedl.