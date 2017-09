Lidé nemohou zastavit s autem u svého domu, pozemek uzavřela firma bránou

Problém se týká obyvatelů domu v Plzeňské ulici s popisnými čísly 947 až 951, kde je sto bytů.Pokud chtěli obyvatelé domu donedávna zastavit autem před vchodem, museli vjet do vnitrobloku z ulice Prachnerova. Druhou stranu domu totiž lemují tramvajové koleje na Plzeňské, na kterých se zastavit nesmí.

Jenže teď se po instalaci brány ke vchodům nedostane nikdo, kdo si neplatí na pozemku parkovací místo.

„Problém je v tom, že pokud třeba nějakého seniora, kterých v domě bydlí hodně, bude chtít rodina odvézt k lékaři nebo mu přivézt nákup, tak se ke vchodu autem prostě nedostane,“ říká předseda výboru Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Nikolaj Saskevič a dodává, že po zavedení modrých parkovacích zón v ulici Prachnerova je zastavení v okolí domu téměř nemožné.

Jenže právě kvůli zavedení zón majitelé cesty bránu instalovali. „Už tak neúnosná situace s parkováním se po zavedení zón ještě zhoršila. Docházelo často k situaci, kdy na vyhrazeném místě pro platící zaparkoval někdo cizí a oni nemohli stát na místě, za které si platili,“ vysvětluje krok Jan Lichtenger z firmy Mansus, která za ostatní vlastníky pozemek spravuje a jedná s obyvateli domu. Firma podle něj vlastníkům bytů nabídla, že si mohou pronajmout čipy za sto korun měsíčně.

To se ale místnímu SVJ nezamlouvá. „Nerozumím tomu, proč by měl každý obyvatel domu platit měsíční částku za to, že ve výjimečných případech nebo v nouzi využije vjezd před vchod,“ říká Saskevič s tím, že pokud už na místě brána být musí, měl by k ní majitel cesty postavit na vlastní náklady vrátnici.

Nejisté právo nezbytné cesty

Nespokojení obyvatelé domu se chtějí s peticí obrátit na městskou část Praha 5 a na magistrát. Požadují, aby pro ně město zřídilo takzvané právo nezbytné cesty. Kromě případů, kdy u vchodu musí zastavit obyvatelé domu, také proto, aby se k domu mohli dostat hasiči nebo záchranka.

Podle oslovených právníků ale petenti s argumentem umožnění vjezdu pro případy nutného příjezdu lékaře, záchranné služby nebo hasičského sboru zřejmě neobstojí. „Nejedná se o podmínku pro zřízení nezbytné cesty. K tomu nestačí jen nutnost umožnit vjezd záchranné službě, hasičům a policii,“ říká právnička Markéta Cibienová.

Složky záchranného systému totiž mají v nezbytných případech zajištěn příjezd přes cizí pozemky na základě zákona. Navíc například hasiči mají nástupní plochu z druhé strany domu, tedy z Plzeňské. „Co se týče parkování, tam to může být problematičtější, nicméně soudy se většinou ztotožňují se závěrem, že právo nezbytné cesty v zásadě nelze zřídit jen za účelem parkování vozidel před budovou,“ vysvětluje Cibienová.

S tím souhlasí i Jan Drvota z advokátní kanceláře Martinek & partner. „Obávám se, že tato situace neospravedlňuje zásahy do vlastnického práva vlastníků té části dvorku nějakým zřizováním věcného břemene,“ dodává.

Petenti se ale odvolávají ještě na další skutečnost. Při privatizaci bytových jednotek totiž na SVJ přešla i správa krytů civilní ochrany, které jsou pod domem. „My se o ně podle smlouvy máme starat. Ale pokud by se třeba poškodily motory vzduchotechniky, nemám bez čipu šanci si k domu dovézt součástky na opravu,“ popisuje Saskevič.

Proto se také SVJ dožaduje pomoci od městské části. „Přijde mi nelogické, že si město tuto příjezdovou komunikaci neponechalo nebo nám ji nenabídlo k odkupu,“ říká místopředsedkyně SVJ Ilona Hervertová. Jenže Praha 5 dotčené pozemky podle mluvčího Jakuba Večerky nikdy nevlastnila, takže je ani nemohla nabídnout k privatizaci. „Uvedený pozemek byl v majetku Bytového podniku s. p. v likvidaci,“ uvádí.