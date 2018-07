Podle infolinky Pražské energetiky (PRE) jsou bez elektřiny Karlín, Malešice, Strašnice a Žižkov.

Výpadek proudu před 10. hodinou na téměř půl hodiny zastavil i tramvaje v Libni, Nuslích, Vršovicích, na Žižkově a Vinohradech



„V tuto chvíli opravujeme poruchu na vysokém napětí. Postupně už některé části vedení opět zapínáme,“ informovala Michaela Vokrojová z infolinky PRE.



Do všech částí města, kterých se výpadek dotkl, by měla být dodávka elektrické energie obnovena do 12. hodiny.