Magistrát nabídne elektromobily k zapůjčení, bude i více dobíjecích stanic

Zamluvit si automobil pomocí aplikace, využít ho jen na dobu, kdy je potřeba, a nemuset se stresovat s parkováním nebo údržbou. I díky tomu získává takzvaný carsharing, tedy sdílení automobilů, u části lidí na oblibě, což dokládají i čísla Asociace českého carsharingu. Zatímco v roce 2012 jezdilo po českých ulicích devět sdílených aut, nyní jich je téměř 350.

Z průzkumu, který nedávno provedla společnost KPMG spolu s agenturou FOCUS na reprezentativním vzorku 993 aktivních řidičů, navíc vyplynulo, že lidé, kteří carsharing využívají, jsou z velké části zároveň příznivci elektromobilů. Právě na ně by se měl zaměřit nový projekt, který včera představila Pražská energetika ve spolupráci s firmou Car4Way a magistrátem.

Po hlavním městě bude rozmístěno patnáct elektromobilů Volkswagen e-Golf. Ty si mohou Pražané vypůjčit po registraci a uhrazení vratné kauce. Hodina vypůjčení je vyjde na 180 korun.

Elektromobily bude Car4Way nabízet zatím zkušebně do konce roku 2018. Podle předsedy představenstva společnosti Pavla Loudy by však po vyhodnocení provozu mohla do ulic města přibýt další vozidla na elektrický pohon.

Magistrát si od projektu slibuje, že pomůže v Praze navýšit počet vozů jezdících na alternativní paliva. „Počet elektromobilů rychle stoupá a to je trend, který určitě chceme podporovat,“ říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Jedno auto na carsharing může podle autorů projektu nahradit v provozu až dvanáct vozů pro osobní užívání, což by při větším rozšíření carsharingu například znamenalo ušetření stovek parkovacích míst. Elektromobily navíc mají tu výhodu, že při provozu neznečišťují ovzduší.

Zatím je nedostatek dobíjecích stanic

O něco problematičtější je však jejich výroba. Složitá konstrukce baterií v elektromobilech totiž způsobuje, že než vyjede elektromobil na silnici, vyprodukuje jeho výroba podle analýzy Evropské agentury pro životní prostředí až o 50 procent více oxidu uhličitého než v případě auta se spalovacím motorem.

„Elektromobil nikdy nebude čistý, dokud se nebude vyrábět elektřina výhradně z čistých zdrojů. Co se ale týče lokálního zatížení ovzduší při provozu, tak tam má elektromobil jasnou ekologickou převahu,“ vysvětluje Petr Vomáčka z Ustředního automotoklubu (ÚAMK) a dodává, že je s rozvojem carsharingu elektromobilů nutné začít více řešit také síť dobíjecích stanic v Praze. „Už teď je akutní nedostatek nabíjecích stanic. Pokud budou přibývat sdílené elektromobily, můžeme se dostat do stadia, že je nebude kde nabíjet,“ říká. V hlavním městě je dnes asi osmdesát nabíjecích stanic pro elektromobily. Z toho jen dvanáct tvoří takzvané rychlé nabíječky, které běžný elektromobil dobijí zhruba za půl hodiny.

„Předpokládám, že z pilotního projektu vzejde impulz pro budování většího množství dobíjecích stanic,“ uvedl Louda. Magistrát nyní chystá výstavbu dalších devětapadesáti nabíjecích stanic. Devět z nich – pomalu nabíjecích – má sloužit řidičům na záchytných parkovištích P+R. Padesát rychlonabíječek město umístí do vybraných často navštěvovaných lokalit.

Patnáctku elektrických automobilů od Car4Way však bude možné dobíjet jen u stanic ze sítě PRE. Těch je na území Prahy 27. „Auta jsou nastavena tak, že během dobíjení neplatíte paušální poplatek. Pokud si například rezervujete vůz na osm hodin, ale po tři hodiny bude auto parkovat připojené v nabíječce, platíte hodin jen pět,“ popisuje manažer společnosti Car4Way Hynek Homola.

Podle předsedy Asociace elektromobilového průmyslu Jaromíra Marušince jsou elektromobily pro carsharing vhodná volba. „Je to dobrá příležitost pro ty, kteří nad nákupem elektromobilu váhají a chtějí si ho nejprve vyzkoušet,“ říká.