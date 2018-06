Zpěvák v obchodě napomenul kuřáka elektronické cigarety, přišel o zuby

Incident se stal 4. června okolo 15. hodiny odpoledne. Policie nyní zveřejnila kamerové záběry, na kterých by mohli svědci útočníka poznat.

„Do prodejny přišla dívka s mladíkem, který při nakupování kouřil elektronickou cigaretu. To se nelíbilo jinému zákazníkovi a napomenul ho, aby v prodejně nekouřil. Agresor na to reagoval tak, že muži do obličeje foukl kouř a pak mu dal pěstí do tváře,“ popsal incident policejní mluvčí Jan Daněk.



Devětašedesátiletý muž následně upadl na zem a zranil se. Z prodejny ho odvezla rychlá záchranná služba do nemocnice, kde ho ošetřili.

„Vzhledem k tomu, že se jeho zranění týká zubů a muž si vydělává zpěvem, což v tuto chvíli není možné, tak je do současné doby v pracovní neschopnosti,“ řekl Daněk.



Případ policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví, za což agresorovi hrozí až tři roky ve vězení. Policie žádá veřejnost o jakékoliv informace o muži a ženě na kamerových záznamech, zavolat lze na linku 158.