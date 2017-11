Světelná fólie z Čelákovic zaujala Dubaj, léčí i diabetickou slepotu

Novorozenecká žloutenka i světelné náplasti Potenciál „světelného“ materiálu je enormní. Elon Technologies (ET) nově spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na masce vyzařující v pulsech během noci modré světlo. Tamní profesoři ji vyzkouší pro domácí léčbu nespavosti u bipolárních pacientů.

Odborníci z ET vyvinuli také dečku s tištěnou formou světla, která léčí novorozeneckou žloutenku, aniž by miminko muselo zůstávat v nemocnici pod lampami, které navíc vydávají i nepříjemné teplo.

Obdoba masky by se mohla používat pro zmírnění sezonních depresivních poruch, kterými častěji trpí obyvatelé severských zemí v obdobích dlouhých nocí. Řešit by se touto technologií mohla také pásmová nemoc při cestování. ET o tom jedná s aerolinkami Emirates a Fly Dubai.

V počátcích je spolupráce na světelných náplastích s vinohradskou nemocnicí.