Ester Ledecká se může stát čestnou občankou Prahy 1. Nejmladší v historii

Nové dary k čestnému občanství v metropoli Hlavní město uděluje čestné občanství od roku 1920. A to obyvatelům a rodákům, kteří město zviditelňují ve světě a šíří jeho dobrou pověst či jsou sami významnou osobností, které chce tak město dát najevo svůj vděk. Nyní na magistrátu finišují práce na nové vyhlášce související s čestným občanstvím.

Jak už informovala MF DNES, nová podoba vyhlášky kupříkladu počítá s tím, že by čestní občané hlavního města mohli od magistrátu dostat hrob , který by byl osvobozen od plateb . Pokud by oceněný nějaký hrob měl, staralo by se o jeho stav město. Magistrát by tak chtěl docílit toho, aby místa posledního odpočinku významných Pražanů nebyla jednou ruinami.

