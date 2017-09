Do Prahy přijeli fanoušci Baníku, policie se na ně připravila

Nejvíce fanoušků přijelo do Prahy okolo čtvrté hodiny vlakem do Libně, odkud přestoupili na vlak do Podbaby. Odtud pokračovali pěšky na stadion domácích - tedy na Julisku.

„Na zápas s Baníkem máme nahlášeno, že by mělo dorazit kolem 500 fanoušků Ostravy. Otevření stadionu bude v 16:30, aby se zamezilo frontám,“ řekla ještě před zápasem mluvčí Dukly Šárka Drobná.

Podle Drobné budou na bezproblémový průběh fotbalového utkání dohlížet policisté v okolí a k dispozici budou také hasičské vozy a sanitky.

Pohyb fanoušků v Praze monitorovali pražští policisté už od pátečního rána.

„Zavedli jsme standardní bezpečnostní opatření. Podílet se na něm bude několik stovek policistů z pořádkové, dopravní i kriminální služby ve spolupráci se strážníky městské policie. Fungovat bude též Antikonfliktní tým,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Policie dohlédne na fandy i na cestě do Prahy a z Prahy. Ve vlacích pojedou policisté z Oddělení doprovodu vlaků z Ostravy a Prahy.