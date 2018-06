Z GDPR mají v domově důchodců rodinný kšeft, ředitelka střet zájmu nevidí

Ředitelka domova důchodců v Sedlčanech Jaroslava Kocíková podepsala smlouvu s takzvaným pověřencem pro ochranu osobních údajů, jehož musí mít podle nového zákona vyplývajícího z evropského nařízení známého pod zkratkou GDPR od května většina podobných organizací.

A pochopitelně je to funkce placená. Konkrétně Domov Sedlčany za to vyplácí mzdu 6 900 korun měsíčně. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby jeho ředitelka na tuto pozici neuzavřela smlouvu se svým manželem Milanem Kocíkem.

„Je to bez debat a jednoznačně malá domů. Vidíme tu typický střet zájmů. Paní ředitelka nějakým způsobem jako šéfka a statutární zástupce organizace rozhodovala o tom, že přijme svého manžela,“ uvedl předseda protikorupčního sdružení Oživení Martin Kameník. Odborníci z Oživení se přitom zatím s podobným případem, kdy někdo využil nové evropské nařízení ohledně GDPR k zaměstnání příbuzného a de facto k vylepšení domácího rozpočtu, nesetkali. Jde tak o první český případ.

Sama ředitelka Kocíková v tom ale žádný problém nevidí. „Ke střetu zájmu nedošlo. Reagovali na to i moji nadřízení ve Středočeském kraji. Nebyl to střet zájmů, protože jsme měli řádné poptávkové řízení. Všechno proběhlo dle zákona,“ řekla MF DNES Jaroslava Kocíková.

Podle Martina Kameníka ovšem zřizovatel Domova Sedlčany nemůže tuto situaci omluvit tím, že manžel ředitelky byl vybrán v poptávkovém řízení. „To je velmi lichý argument, není to výmluva. Takhle to určitě nemůže být,“ řekl Kameník.

Právník Oživení Marek Zelenka ovšem doplňuje, že se ředitelka Kocíková ani její manžel zřejmě nedopustili porušení zákona. „Zákon totiž nezakazuje statutárnímu zástupci příspěvkové organizace zaměstnat někoho z rodiny, ale má se chovat tak, aby se nedostal do střetu zájmů,“ říká Zelenka. Jinými slovy, jakýkoli ředitel podobné organizace, který zaměstná příbuzného, se dostává do rizika, že by mu mohl nadržovat, vyplácet vyšší odměny nebo nepřiměřeně trestat jiné kolegy, kteří se tomuto příbuznému znelíbí. Rozhodnutí o výběru příbuzného, případně vyplácení jeho odměn, by podle Zelenky měl daný ředitel delegovat na svého nadřízeného, tedy na Krajský úřad Středočeského kraje.

Měsíčně si v domovech pro důchodce přijde na 37 000

Zvláště rizikové je to pak v situaci, kdy tento zaměstnanec má provádět kontrolu dané organizace, v tomto případě dodržování legislativy o ochraně osobních údajů v domově důchodců. „Oba se mohou dostat do problémů. Zaměstnanec může krýt zjištěné nedostatky v jím kontrolované organizaci,“ dodává Zelenka.

Kocík nakonec o zakázku v Sedlčanech nejspíš přijde. Manželka mu smlouvu vypoví. „Vykašlu se na to, aby do mě šťoural kdekdo, za těch pár korun to vůbec nestojí. Ukončím to. Navíc mi to i doporučili, ale ne že by mi to nařídili, je to na mně,“ říká Kocíková. Manžel jí prý bude s ochranou osobních údajů radit dál. „Bude nám radit zadarmo,“ tvrdí ředitelka.

Podle ní si její manžel na svoje náklady udělal speciální mezinárodní školení a má pro práci pověřence GDPR potřebnou kvalifikaci. Kocík si právě v domovech seniorů a dalších sociálních institucích udělal z nařízení o ochraně osobních údajů velmi zajímavý byznys.

A ani ne příliš náročný.

Smlouvu totiž od května dostal hned v šesti krajských ústavech, měsíčně si tak přijde zhruba na 37 tisíc korun. Kontroluje přitom nakládání s osobními údaji, do domovů mu tak stačí dojet jen párkrát měsíčně. Vyplývá to z registru smluv povinně zveřejňovaných státními organizacemi.

„Dělala jsem transparentní výběr ze tří nabídek. Pan Kocík dobře zná zařízení sociálních služeb. Jeho nabídka byla nejlepší. Jednak byl ze všech nejlacinější a jednak roli hrála jeho odbornost,“ říká Lenka Staňková, ředitelka domova seniorů Zelená Lípa Hostivice, kde rovněž dostal smlouvu.

Přiznává však, že Milana Kocíka zná, potkala jej na školení na krajském úřadě, sama jej oslovila. „Ano, znám jej jako manžela jedné mé kolegyně, je to právník jako já a několikrát jsme spolu pracovně komunikovali. Domnívám se, že podobně to měli i kolegové v ostatních domovech,“ říká Staňková.

Většina domovů pro seniory mu dala odměnu 6 900 korun, ale právě v Hostivici Kocík hlídá nakládání s osobními daty levněji za 5 800 korun. Tuto částku sám nabídl, podle ředitelky to souvisí s tím, že zařízení v Hostivici je menší, má tedy méně klientů i zaměstnanců.

„Tato pozice je dána legislativou. Pověřenec má dbát na to, aby byl dodržován zákon. Budeme s ním konzultovat případné vzniklé problémy, které je nám povinen nahlásit. Jsme domluveni, že v této první fázi, dejme tomu do konce roku, k nám bude dojíždět třikrát měsíčně,“ dodává Staňková.

Ředitelé dotčených domovů pro seniory se opravdu z různých školení znají. Podle jejich tvrzení dal Kocík jednoduše nejlepší nabídku. To i přesto, že byl v minulosti pravomocně odsouzen. Jakožto bývalý šéf Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra podle soudu způsobil organizaci škodu přes šest milionů tím, že podepsal nevýhodné smlouvy na dostavbu hotelu Vltava. Dostal za to podmínku. „Nemůžete,“ reagoval Kocík na snahu MF DNES položit mu ke kauze několik dotazů.

