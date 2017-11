Dopravní podnik testuje gumové bodáky, mají zastavit přebíhače kolejí

Nové gumové koberce se speciálním profilem vytvarovaným do podoby bodáků leží na zastávce Pobřežní cesta v Braníku. Dopravní podnik je sem instaloval v polovině října.

„Antitrespass panely primárně slouží k zamezení pohybu osob přes tramvajové těleso a současně jejich pohyb usměrňují v nebezpečných místech, kde hrozí zvýšené riziko nehod, které obvykle mají fatální následky,“ uvedla mluvčí podniku Aneta Řehková.



Podle dopravního podniku totiž cestující z této zastávky často přebíhají přes koleje.

Důvod je nasnadě. Je to daleko kratší, než cesta podchodem, ve kterém někomu nemusí být příjemné chodit. Zejména v noci.

Jenže nová překážka může mnohé cestující překvapit. Někteří se podle zjištění iDNES.cz jen rozhlédnout po tramvajích, takže o bodáky při přecházení zakopnou.

„Myslím, že to tam je nesmysl. Člověk tam spíše uvízne a zraní se a nakonec ho tramvaj přejede. Kdyby to přizpůsobili pro přecházení, udělali by lépe,“ uvedl na adresu jeden z Pražanů.



Zda se skutečně zábrany osvědčily zatím není jasné. Radnice Prahy 4 do této doby ani o jejich umístění nevěděla. Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek iDNES.cz potvrdil, že upřednostňuje přechody po povrchu, ale dále neuvedl, jestli se přechod přes koleje u zastávky změní.

Dopravní podnik má zábrany zapůjčené od Správy železniční dopravní cesty, která je také testuje. Zatím jen na přejezdu v Černošicích.