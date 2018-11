Prudce jedovatá zmije uštkla svého chovatele. V bytě bylo dalších sedm hadů

„V sobotu v podvečer jsme vyjížděli do ulice Jankovcova na Praze 7, bylo nám oznámeno, že had uštkl muže v jeho bytě,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zmije růžkatá je hadem z čeledi zmijovitých, stejně jako Zmije obecná

má zuby velké až 1,5 cm a její jed je vysoce účinný

Dorůstá až do délky 95 cm



Had podle dostupných informací uštkl muže do prstu na ruce. „V bytě se nacházely další osoby, které poskytly muži první pomoc, následně na místo přijela rychlá záchranná služba, která si muže převzala do své péče. Poté byl převezen do nemocnice na Karlovo náměstí,“ uvedl policejní mluvčí Daněk.

Policisté zajistili byt a zavolali herpetologa, tedy odborníka na chov plazů, který v bytě zajistil dalších sedm hadů a jednoho gekona.

Podle informací televize Nova se údajně jedná o známého herpetologa Jiřího Halaše. To ale policejní mluvčí Daněk iDNES.cz nepotvrdil. Je to ale registrovaný chovatel, který se nedopustil žádného protiprávního jednání.



Případ se stal pouhý měsíc poté, co v Praze uštkla mamba zelená svou chovatelku, která po několika dnech v nemocnici zemřela. Had se po incidentu ztratil a několik dnů se ho nedařilo najít, později se našel v pražských Hlubočepích, kousek od domu, kde majitelka bydlela.