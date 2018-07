VIDEO: Výroční sraz Harley-Davidson o víkendu omezí dopravu v Praze

Omezení kvůli motorkářům Od čtvrtka do neděle uzavírky na ulicích U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partyzánská, Strojnická a Za Elektrárnou - centrum oslav.

Sobotní spanilá jízda: ve třech vlnách od 10. hodiny, start na Letné - nábřeží Kapitána Jaroše - Hlávkův most - Wilsonovu ulici na Václavské náměstí. Dále pak trasa Karlovo náměstí - Smetanovo nábřeží - náměstí Jana Palacha - Mánesův most - Chotkova - přes Letnou k Výstavišti.

Omezení MHD - od 5. července až do ranních hodin 9. července přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí - Výstaviště Holešovice - Nádraží Holešovice. Tramvajové linky 6, 12, 17, 93 a 94 budou odkloněny, nebo zkráceny. Zavedena bude náhradní autobusová linka X156 v trase Strossmayerovo náměstí - Řezáčovo náměstí - Veletržní - Strojnická a zpět. Návštěvníci akce by měli použít metro.