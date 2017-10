Výměnu svých středočeských radních STAN odmítá, jednal by o širší obměně

Na pátečním dohadovacím řízení se zástupci koaličních stran a hnutí ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů pokoušeli najít řešení rozkolu, který mezi nimi v poslední době vyvstal. K žádnému závěru ovšem nedošli.



„Dohodli jsme se, že přerušíme jednání a sejdeme se příští pátek,“ řekla Jermanová. Zároveň však dodala, že na jednání se koaliční partneři shodli na možné rekonstrukci krajské rady v případě, že se někteří její členové dostanou do poslanecké sněmovny.

ANO vyčítá Michalikovi a dalšímu radnímu za STAN Martinu Macháčkovi špatnou práci (více zde). Zástupci STAN už dříve uvedli, že jde o účelovou kritiku a za jejich zády se domlouvá nová koalice bez jejich účasti.

„My je vyměnit nechceme, ale jsme připraveni jednat o širší rekonstrukci rady po volbách,“ radní za STAN Věslav Michalik.

Podle náměstka za Nezávislé Středočechy Daniela Marka by se příští pátek mohly řešit personální otázky, protože emoce po volbách opadnou a někteří radní se zřejmě dostanou do Sněmovny. Řešit by se při tom podle Marka mohly i výtky ANO na adresu Macháčka a Michalika.

Řešení se bude hledat po volbách

Podle Kupky koaliční strany řeší, jak pokračovat v nynějším formátu. „Z toho, že pokračování je naplánováno na příští týden, je jasné, že se hledá řešení,“ dodal. Více nechtěl říci, mediální zdrželivost je podle něj v tomto případě na místě. „Vidíme všichni naději, že by mohlo dojít ke kompromisu a že by to mohlo dopadnout tak, že se dohodneme na stávající koalici,“ vyjádřil se podobně Marek.

Zástupci STAN měli obavy, že by jejich radní mohli být odvoláni na úterním zasedání krajského zastupitelstva. Podle Marka dnes ale nikdo neřekl, že něco takového navrhne. Doufá, že půjde o standardní jednání zastupitelstva a personální věci se budou řešit až příští pátek.

Z jedenáctičlenné krajské rady usiluje o poslanecký mandát osm politiků. Za hnutí ANO je to vedle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové ještě radní pro dopravu František Petrtýl. Pokorná Jermanová kandiduje ze čtvrtého a Petrtýl z pátého místa. Kandidátku ODS vede radní pro školství Jan Skopeček a je na ní i náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka, který se ale uchází o hlasy voličů z 31. místa. Z hnutí STAN kandidují také všichni radní, kromě lídra Víta Rakušana ještě Michalik, Ivo Šanc a Macháček, a to z 11., 12. a 17. místa.

Ve středních Čechách vládnou ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši. Podle kuloárních informací by STAN mohla nahradit opoziční ČSSD. Zástupci koaličních stran ale uvedli, že je pro ně prioritou současný model koalice.