Středočeský kraj utrácel statisíce za externisty, opozice chce výsledky

Komunikace je důležitá. Tím se zřejmě řídili v loňském roce na středočeském hejtmanství. Přestože má krajský úřad vlastní úředníky a na “lidské zdroje“ vynakládá kolem půl miliardy korun ročně, najímá si ještě další lidi externě.

Nejvíce jich na dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce loni platil odbor hejtmanky. Většinou přitom šlo o lidi, kteří měli na starost právě komunikaci.

MF DNES sečetla, že hodnota uzavřených dohod o pracovní činnosti (DPČ), které se týkaly čistě pracovníků najatých na komunikaci s médii, psaní článků či jiné služby v oblasti propagace, by teoreticky přesáhla 1,8 milionu korun.

Například na celý rok 2017 byla sepsána DPČ za dvacet tisíc korun měsíčně pro zaměstnance, jehož pracovní náplní bylo „zajišťování monitoringu periodik vydávaných místními akčními skupinami na území Středočeského kraje“.

Další DPČ, tentokrát již za třicet tisíc korun uzavřelo hejtmanství od 15. února do konce loňského roku s člověkem, který měl na starosti „zpracování podkladů pro novou koncepci rozvoje styku s médii a veřejností, PR analýzy, government relations“.

Podobné téma měl přitom v gesci i další pracovník, který pro Středočeský kraj pracoval od loňského března za 45 tisíc korun měsíčně. Úřednickou řečí se měl starat o „vyhodnocování akcí KÚ/CR, podporu při organizaci společenských akcí a eventů, přípravu komunikačních strategií, analýzu dopadů PR akcí a monitoring činností ostatních krajů“.

Obdobných dohod uzavřel odbor hejtmanky loni kolem desítky, byť některé z nich na kratší dobu.

Celkově odbor hejtmanky loni uzavřel 35 externích dohod. Vyplývá to z kompletního přehledu z loňského roku, kterou poskytl krajský úřad na základě zákona o svobodném přístupu k informacím opozičnímu zastupiteli Martinu Macháčkovi (STAN).

Prostor k vyvádění prostředků

„Nejvíce mě na tom zaráží, že úřad, který vynakládá přes půl miliardy korun na svůj provoz, nestačí tyto úřednické činnosti pokrýt vlastními lidmi,“ říká Macháček a dodává, že opoziční zastupitelé budou požadovat, aby úřad v některých případech poskytl výsledky odvedené práce.

„U nejvíce placených pozic, kde je v náplni práce uvedena nějaká analýza, budeme chtít vidět, zda byla skutečně provedena a zda odpovídá takovým nákladům,“ říká zastupitel.

Podle právníka protikorupční organizace Oživení Marka Zelenky by měl úřad zveřejnit, s kým byly dohody uzavřeny a jaké konkrétní výsledky práce dotyčný odevzdal.

„Jinak jsou samozřejmě podobné dohody všeobecně ideálním a hůře kontrolovatelným prostorem k vyvádění prostředků, konkrétní případ se ale vždy musí posoudit,“ dodává Zelenka.

Na středočeském hejtmanství tvrdí, že uzavření poměrně velkého množství externích dohod na činnosti v oblasti PR je dáno tím, že úřad loni rozjížděl nové projekty, na jejichž zajištění musel najmout posily.

„Po krajských volbách a sestavení nové koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši odešlo společně s bývalým hejtmanem v průběhu následujících měsíců a počátkem roku 2017 z odboru kanceláře hejtmana a tiskového oddělení několik klíčových zaměstnanců, kteří se zabývali projekty v oblasti PR a komunikace,“ uvádí Helena Frintová z tiskového oddělení kraje.

Přesto podle ní bylo nutné zajistit veškeré činnosti vyplývající ze zákona o krajích v oblasti informování veřejnosti a vytvořit nový tým propagace pro plnění záměrů nové koalice.

„Zcela nově byla pořádána dvě setkání se starosty měst a obcí, nově byla navazována i spolupráce s celou řadou do té doby nevyužívaných médií,“ sdělila Frintová.

Výdaji „zamávala“ Středozemě

Kraj prý lidi potřeboval také na přípravu projektu oslav 100. výročí založení republiky včetně tvorby odborné publikace. Vznikl nový internetový magazín Středozemě, důraz byl kladen na efektivnější využití sociálních sítí, vydáván byl magazín Středočech.

„Vzhledem k nárůstu činnosti a požadavkům na PR během roku 2017 bylo proto čtyřikrát vypsáno výběrové řízení na posílení tohoto oddělení o nové kmenové zaměstnance, čímž byl výrazně snížen tlak na uzavírání dalších smluv na zajišťování činností v oblasti PR externisty. V roce 2018 již jen dobíhá práce externistů u jednorázových projektů,“ dodává Frintová.

Externisty si nicméně nenajímal jen odbor hejtmanky. Na různé činnosti je využíval v hojné míře například odbor dopravy. Několik lidí „na dohodu“ pracovalo i pro odbor kanceláře ředitele, zdravotnictví nebo školství. Třeba tehdejší náměstek hejtmanky za oblast školství, mládeže a sportu Jan Skopeček (ODS) na několik měsíců zaměstnal dva lidi na analytickou činnost za pět a devět tisíc korun měsíčně.

„Jednalo se o analýzy materiálů, které předkládali kolegové a nebylo je z časových důvodů možné kompletně nastudovat,“ říká Skopeček. „Vždy jsem dbal na to, aby to nepřekračovalo nějaký standard. Podle mých informací jsem to měl na podprůměrné úrovni, než to bylo využíváno v minulosti,“ dodává nynější poslanec.