Hřbitov bláznů přechází pod správu Prahy 8, bude v něm pořádat prohlídky

Jednání o převodu vlastnictví započala už v březnu 2015.

„Současné vedení radnice si stanovilo jako jednu ze svých priorit získat hřbitov do své správy. V srpnu 2015 jsme podali žádost o bezúplatný převod do vlastnictví hlavního města Prahy,“ řekl zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Prahy 8 Vít Céza s tím, že se to nakonec v září 2017 podařilo.

Praha 8 plánuje hřbitov zachovat. „Počítáme se zachováním hřbitova jako veřejného pohřebiště. Nicméně s obnovením pohřebiště nepočítáme vzhledem k jeho charakteru,“ vyjádřil se místostarosta Radomír Nepil.

Nyní hřbitov čekají stavební úpravy v podobě stabilizace obvodových zdí i kaple. Odstraní se i náletová zeleň, naopak popínavý břečťan na místě kvůli atmosféře zůstane.

Hřbitov zůstane z bezpečnostních důvodů dál zavřený, městská část ale plánuje pořádat pro veřejnost komentované prohlídky.

