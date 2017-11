Školákům na Kladensku někdo nabízel léky, pachatele hledá policie

„V odpoledních hodinách nabízela osádka vozidla, pravděpodobně osobního automobilu značky Peugeot 206 stříbrné barvy, žákům základní školy u autobusové zastávky nějaké léky - údajně na růst svalů,“ informovala kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková. V automobilu byli podle ní tři mladí muži.

Děti prozřetelně nabídku odmítly a muži z místa odjeli. Situaci v krátké době po události začalo řešit i vedení školy.

„Volala jedna maminka chlapce, se kterým to doma probírali. Potvrdilo to asi dvanáct dalších dětí. Už máme dohodnuté preventivní programy a besedy. Ještě v ten den na situaci upozornily třídní učitelky i ostatní děti. Dali jsme to i na stránky školy a po dohodě s policií jsme obvolali všechny sousední školy, aby poučily i své žáky,“ řekla Alena Nádeníčková, asistentka ředitelky ZŠ Hřebeč.

Podle Michaely Novákové policie nebere informaci na lehkou váhu a přijala preventivní opatření, aby k podobným případům nedocházelo. „Konkrétně v dané lokalitě byl zvýšen výkon služby,“ uvedla.

Policie nyní žádá případné svědky o informace, které by vedly k odhalení mužů. Občané, kteří zaznamenali podobné obtěžování dětí, mohou také zavolat na linku 158. Nejužitečnější informací je typ vozidla a jeho registrační značka či fotografie dotyčných osob.