Chceme, aby měl výtoňský most troje koleje, říká městský plánovač

Jak je z pohledu městské infrastruktury železniční most mezi Výtoní a Smíchovem důležitý?

Obrovsky. Za posledních zhruba dvacet let se ztrojnásobil počet cest přes hranice Prahy, dojíždí sem mnoho lidí. Město chce proto klást důraz na rozvoj kolejové dopravy. Cílem je dovést do metropole více vlaků, kterými mohou lidé přijet namísto auty. Problém je, že už nyní je vlaků na tratích v Praze enormní množství a železnice je tak kapacitně vyčerpaná. Výtoňský most je pak důležitý proto, že přes něj jezdí spoje přijíždějící ze západu. A ani ne všechny, protože už se na něj všechny nevejdou.

Nemohou spoje jet na hlavní nádraží i přes Branický most?

Mohou, je tu však řada „ale“. Minete smíchovské nádraží, což je nesporně významný přestupní bod na hromadnou dopravu. Vézt lidi jinudy, než se jim hodí, by pro ně byla komplikace. Navíc cesta přes Vršovice na hlavní nádraží trvá déle než přes Prahu 5. Pokud má železnice konkurovat automobilům, potřebujeme na ni dostat více vlaků a nabídnout lidem komfort. Už nyní jsou ve spojích cestující celkem narvaní a vlaky už se nedají příliš prodlužovat.

Měl podle vás výtoňský most při své důležitosti dostatečnou péči?

Tohle nejsem schopen posoudit. My řešíme technickou stránku mostu. Co si pamatuji z dob mých studií, tak tam údržba probíhala. Jestli byl dobře, nebo nedobře udržován, to je jedna věc. Problém je u tohoto mostu i jinde. Už je skoro 120 let starý. Vznikal v jiné době, kdy železnice a její vozidla vypadala jinak. Nyní už ale dlouhodobě nevyhovuje železničnímu provozu z hlediska únosnosti, zatížení, koleje tam nemají dostatečný odstup.

Z toho vyplývá, že Institut plánování a rozvoje je pro nahrazení stávajícího dvojkolejného mostu širším.

Náš požadavek a cíl je, aby tam byly troje koleje. Jakým způsobem to bude řešené, to už je druhá věc. On ten most tu památkovou ochranu nemá zas tak dlouho.

Od roku 2004.

Což je relativně krátká doba. Měla ale vliv na budoucnost mostu. V územním plánu bylo, že nový most bude sdružený - jezdila by po něm auta a vedly by přes něj troje koleje. Po vyhlášení památkové ochrany jsme hledali nové způsoby řešení. Na vzniku silnic už netrváme, nadále ale platí požadavek na troje koleje. Je několik variant řešení. Jednou je, že na současném mostě zůstane jedna kolej, čímž by se mu ulehčilo, a vedle něj vznikne nový most. Nebo se vybuduje trojkolejný most. Buď moderní betonový, nebo vzhledově podobný tomu památkovému - obloukový. Jakási kopie.

Jaké je nejlepší řešení? Širší trojkolejný most, který by třeba nebyl tak rušivý při pohledu na Vyšehrad oproti dvěma mostům za sebou?

Jde o velmi výbušné téma, které se ještě bude diskutovat. Jiný pohled na to mám já jako dopravák, jiný bude mít architekt nebo památkář. Je třeba najít nějakou shodu, aby vše neskončilo nicneděláním a ve slepé uličce, jako je tomu u Libeňského mostu. Co se týče pohledu na Vyšehrad, když se na začátku 20. století nahrazoval obyčejný příhradový most s jednou kolejí tím současným obloukovým, tak to vyvolalo obrovské vášně, že nový most zničil panorama pohledu na Vyšehrad. A dneska, když se uvažuje o tom, že by tam nemusel být obloukový most, tak se zase mluví o zničení pohledu.

Jakou variantu řešení preferuje IPR, který mimo jiné řeší i vzhled pražských ulic a prostranství? Kloníte se k tomu udělat most podobný tomu stávajícímu s trojími kolejemi, betonový most, nebo most-dvojče?

Nechci to schválně říkat veřejně. Brzy nás čeká schůzka se správou tratí a památkáři, kdy máme na toto téma jednat. A já doufám, že se dohodneme. Proto nechci dávat nějaký ultimativní návrh. Ze strategického hlediska určitě preferujeme troje koleje, podoba řešení je na společném kompromisu všech zainteresovaných stran.

Když se ve 20. století nahrazoval původní most současným, zabralo to víkend, než vešel do provozu. Je vůbec něco takového možné i dnes?

Není. Pokud se má zachovat část stavby, tak je třeba ji opravit, což se neudělá za víkend. Na druhou stranu mi představa, že by dlouhodobě bylo toto spojení vyřazené z provozu, nahání hrůzu. V tomto ohledu by byla výhodná varianta přistavěného mostu, která by zachovala alespoň nějakou dopravu. Vedle toho, že se má most opravit, je třeba ho i přizvednout. Teď je nízko a nákladní automobily nám při podjezdu strhávají tramvajové troleje.

Má se zvedat jen kvůli autům, která by tam správně neměla jezdit? Je třeba jim tak vycházet vstříc?

Možná vycházíme vstříc autům, ale je to pro dobro tramvají. Když nákladní vozidlo strhne trolej, zablokuje tramvajovou dopravu na pravém břehu. A to rozhodně není něco, co by všichni chtěli.

Záměr zbourání výtoňského mostu vzbudil u veřejnosti vlnu emocí. Je však vůbec jeho případná náhrada nebo rozšíření třeba? Město počítá s projektem Nové spojení 2, což je vznik tunelů, díky kterým by vlaky nemusely končit svou jízdu v centru, ale díky podzemnímu připojení by centrem projížděly.

Je to sice ambiciózní projekt, ale vlakové tunely by mohly pod metropolí vzniknout odhadem až za dvacet let.

A je potřeba tedy rozšiřovat most u Výtoně?

Na to se mě lidé často ptají. Ale i tak je třeba mít výtoňský most kapacitnější. Do Nového spojení 2 dáme příměstské vlaky, ale pak tu máme segment ještě dálkové dopravy a regionální a městské železniční linky, které budou jezdit po povrchu a nebudou jezdit přes hlavní nádraží. Takže i tak bude celkově počet vlaků natolik velký, že troje koleje budou zapotřebí.

