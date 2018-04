Trumfem hnutí ANO do voleb v Praze 6 má být exministr Pilný

Před komunálními volbami v roce 2014 oblepilo hnutí ANO Prahu 6 plakáty s tváří své lídryně a zároveň podnikatelky Patricie Pražákové. Jenže skandál s údajně nezákonným bouráním její vily u obory Hvězda přispěl k tomu, že hnutí v městské části nakonec nezvítězilo a Pražáková skončila jako řadová zastupitelka.



Podobný přehmat už nechce ANO znovu opakovat. Jeho překvapivým trumfem pro letošní komunální volby v Praze 6 má proto být nedávný ministr financí Ivan Pilný. Přitom ještě nedávno se o něm mluvilo jako o možném kandidátovi na pražského primátora.

„O možnosti kandidovat v Praze 6 jsem mluvil s předsedou místní organizace (Romanem Mejstříkem, pozn. red.) a v zásadě jsem s tím souhlasil,“ sdělil MF DNES Pilný. Dodal, že definitivně rozhodnout by se mělo příští týden na oblastním sjezdu hnutí.

Otázkou však zůstává, kolik času bude kampani v Praze 6 věnovat, protože současně se bude na podzim ucházet o křeslo v Senátu. „Zatím jsem se ale ještě nerozhodl, který ze čtyř pražských obvodů si vyberu, nejspíše to bude v Praze 12,“ dodává exministr.

Přesné pořadí na kandidátce prozatím ANO nezná. Podle předsedy Romana Mejstříka by se však měli o hlasy voličů znovu ucházet i současní radní a zastupitelé. „Za sebe předpokládám, že budu kandidovat nejen v městské části, ale i na magistrát,“ říká Mejstřík.

Námluvy se zasekly

Vítězství a jedenáct mandátů z posledních voleb obhajuje TOP 09. Jejím lídrem by se měl opět stát současný starosta Ondřej Kolář. „Budu na prvním místě kandidátky. To je zatím jediné, co máme schváleno,“ potvrdil sám Kolář.

Podle něj strana zatím ucelenější představu o podobě kandidátky nemá, jasno by mělo být nejdříve na konci dubna. Zatímco v boji o magistrát spojí TOP 09 síly se Starosty a nezávislými (STAN), v případě šesté městské části ke stejnému kroku zatím nedošlo. A to i přesto, že obě strany spolupracují ve vedení radnice už téměř čtyři roky a v senátních volbách v roce 2016 uspěl jejich společný kandidát Jiří Růžička.

Další jednání sice partaje připouštějí, kandidátky však stále připravují odděleně.

„Se Starosty jsme samozřejmě mluvili, ale jakékoliv další jednání chtějí vést až po svých víkendových primárkách. Je to jedna z možností, kterou zvažujeme,“ přiznává Kolář. A opatrně na toto téma hovoří i místostarosta Jan Lacina, který bude obhajovat pozici lídra za STAN. „Dávalo by smysl, kdybychom koalici vytvořili i pro komunální volby. Ale od kolegů jsme zatím nedostali nabídku, které by nešlo odolat,“ říká Lacina.

Podle něj však jsou Starostové schopni postavit sami dostatečně silný tým. „Pro nás je stěžejním tématem transparentnost, proto bude na předních místech Oldřich Kužílek, dále radní a zároveň ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Libor Bezděk nebo herec a manažer divadla Vosto5 Petr Prokop,“ jmenuje Lacina.

Podobu případné koalice může navíc ovlivnit i KDU-ČSL, jejich další spojenec na radnici. „Uvažujeme o samostatné kandidatuře, ale jednáme také o společné koaliční kandidátce s nám blízkými politickými subjekty,“ naznačuje šéf místní buňky lidovců Marián Hošek.

Podle výsledku vnitrostranických primárek by právě on měl být nejvýše postavený kandidát KDU-ČSL. Za ním v pořadí se umístil učitel Jan Bartůšek a produkční Dominika Klepková.

ODS chce zpět na výsluní

Dlouhé roky bývala Praha 6 baštou ODS. Naposledy ale strana ztratila a skončila v opozici. Nyní pro volby hledá novou strategii a chce znovu navázat na své dřívější úspěchy.

Kandidátka by měla být kompletně sestavena do konce května, velké personální změny však předseda občanských demokratů v Praze 6 Jakub Stárek nepředpokládá.

„Budu chtít obhajovat mandát zastupitele a jestli budu usilovat také o lídra, bude záležet až na podpoře členské základny,“ nastiňuje vlastní budoucnost.

Zato Zelení před čtyřmi roky výrazně uspěli, když získali šest míst v zastupitelstvu. Jenže po roce vlády s TOP 09, STAN, ANO a lidovci je partneři vypudili a později složila mandát i jejich nejvýraznější tvář Petra Kolínská, která se přestěhovala do sousední Prahy 7.

Přesto strana věří, že ještě posílí. „Intenzivně spolupracujeme s občanskými iniciativami a sousedskými spolky. Věřím proto, že v nadcházejících volbách získáme minimálně osm zastupitelských mandátů,“ je přesvědčen lídr kandidátky a zastupitel Petr Píša.

Jeho by měla doplnit jako dvojka odbornice na prorodinnou politiku Pavla Ducháčková Chotková a trojkou bude místopředseda radniční komise pro otevřenou radnici Pavel Weber.

Využít vysokých voličských preferencí z nedávných sněmovních voleb chtějí v Praze Piráti, kteří své zástupce v místním zastupitelstvu dosud nemají.

„Máme zde velmi aktivní buňku a budeme kandidovat samostatně. V čele by měl být současný zastupitel hlavního města Viktor Mahrik,“ sdělil místopředseda krajského sdružení Pirátů v Praze Adam Zábranský.

I ČSSD už má představu, kdo by měl vést stranu do voleb. „Věřím, že bude kandidovat vysokoškolský pedagog Petr Pavlík,“ jmenuje náměstek primátorky Petr Dolínek čerstvě zvoleného předsedu pražské ČSSD, který v lednu nahradil exministra Miloslava Ludvíka.

Pevnou voličskou základnu mají v Praze 6 také komunisté. Ti na první místo kandidátky znovu vybrali zastupitelku Helenu Briardovou.