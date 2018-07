Pražskou ČSSD má ve volbách zachránit kandidát na primátora Landovský

Jak už jméno napovídá, jeho otcem je herec a disident Pavel Landovský. Přestože současný kandidát ČSSD na primátora má herectví v genech, místo divadelních prken se rozhodl pro studia a politiku.



„Rodiče byli velcí bohémové, hlavně táta, a já se odmala snažil vůči nim vymezit,“ vysvětluje Jakub Landovský.

Vystudoval politologii a práva. Dělal asistenta Jiřímu Dienstbierovi staršímu, když byl zpravodajem OSN pro Jugoslávii, poté na začátku 21. století letěl studovat do Spojených států. Až po návratu ze zahraničí vstoupil do ČSSD.

Současný náměstek ministra obrany, u kterého má na starosti plánování velkých projektů, zatím nikdy v žádných volbách nekandidoval. Až nyní jde poprvé s kůží na trh. Ke kandidatuře ho přesvědčili jeho spolustraníci.

„Strana teď není v dobré kondici, je třeba představit voličům silný program a nové osobnosti,“ říká ke své kandidatuře.

Stranu povede její kritik

Jakub Landovský věří, že může vést stranu do komunálních voleb, přestože dosud nefiguroval v žádné volené funkci.

„Není to trochu výhoda? Nejsem spojen s ničím, co se na magistrátu v uplynulém období odehrálo. Nemám sice síť kontaktů okolo radnice, což však může být výhodou – pokud bych měl za město vést debatu třeba s developery, můžeme k sobě přistupovat s čistým štítem,“ říká Landovský.

Že je lídrem ČSSD zrovna on, je poněkud paradoxní, neboť mu v minulosti hrozilo vyloučení ze strany. V roce 2010 tomu jen těsně unikl. Části strany se znelíbil kvůli dopisu, který poslal tehdejšímu celostátnímu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. V textu si stěžoval na velrybářské praktiky ČSSD v Praze 7. Náborem mnoha nových členů si tam jedna frakce upevňovala postavení (psali jsme v článku Lidé z ČSSD kritizovali nábory černých duší, hrozí jim za to vyloučení ze strany).

Kritikou vlastní stranu nešetřil ani v roce 2012, kdy stál s Jiřím Dienstbierem mladším za iniciativou Živá socdem, jež kritizovala klientelistické poměry v pražské ČSSD. V rozhovoru pro server Česká pozice tehdy uvedl, že za špatnou situaci nesou zodpovědnost vlivní pražští sociální demokraté Petr Hulinský, Karel Březina a Miroslav Poche.

První dva jmenovaní už vliv na ČSSD v Praze nemají. V metropolitní organizaci získalo největší vliv Pocheho křídlo.

Díky novému rozložení sil se má kandidátka sociální demokracie v Praze oproti předchozím volbám obměnit. Přestože Landovský dříve Pocheho kritizoval, dnes už jeho působení nepovažuje za problém.

„Znám se s Mirkem Pochem asi dvacet let z vysoké školy. Jeho vliv mi nevadí. To, že něco vedete, ještě neznamená, že to vedete špatně. Věci jsme si vyříkali a nemám s jeho působením problém. Na kandidátce na magistrát navíc nefiguruje,“ uvádí Landovský s tím, že ve straně, která má preference okolo šesti procent, není vhodné se oddávat hádkám.

I Poche připomíná, že se znají velmi dlouho a že byli spolužáci. „Myslím si, že je velmi schopný, a dokazuje to na postu náměstka na ministerstvu obrany. Doufám, že ve volbách uspěje, protože bude pro Prahu přínosem,“ uvedl Poche

V rámci své kandidatury se chce Landovský zaměřit na to, aby město nebylo jen pro lidi s vyšším příjmem.

„Obrovskému množství lidí v Praze ujíždí vlak. Třeba učitelé si z platu, který berou, nemohou dovolit v hlavním městě byt. Musíme jim ho sehnat. A takových lidí je víc a je třeba, aby je v politice někdo zastupoval,“ líčí kandidát na primátora s tím, že „tím někým“ je ČSSD.

Získat si voliče na svou stranu chce dvěma tématy, která plánuje prosadit. Město se má samo pustit do velké výstavby bytů, což má dopomoci ke snížení cen bydlení v metropoli. „Klíčovou věcí je pro mě také zavést hromadnou dopravu zdarma,“ říká Landovský.

Úspěchem bude se udržet

Vyhlídky na výsledek v podzimních volbách však sám nemá úplně vysoké. „Jsem realista. Úspěchem bude, když zůstaneme na mapě a dostaneme se do zastupitelstva hlavního města. Beru, že výsledek bude jednociferný,“ uvažuje Landovský o procentech, která podle něj ČSSD v Praze získá.

Strana by podle něj mohla hrát roli jakéhosi jazýčku na vahách a dodat rozhodující hlasy pro vytvoření vládní většiny. „Kdybych snil o ideálním výsledku, tak je to nízký dvojciferný výsledek,“ dodává lídr ČSSD.

Od roku 2015 zastává Landovský pozici náměstka ministra obrany. A zatím není jasné, zda by se jí po volbách vzdal.

„Chci na ministerstvu zůstat, ale pokud v Praze uspějeme, nebudu moct,“ říká.

Pokud by se podle něj strana dostala do vedení magistrátu a on měl možnost usednout v radě hlavního města, tak by se pozice na resortu obrany vzdal. Navíc mu to přikazuje zákon.

Pokud by ČSSD skončila v opozici, byl by řadovým zastupitelem a nadále by pracoval na ministerstvu. Tam je považován za odborníka na obranu.

Pro spoustu lidí je však stále hlavně synem Pavla Landovského. Nestěžuje si na to.

„Je to přeci jenom nějaká doba, co umřel. Po smrti nežijeme jinak než ve vzpomínkách jiných lidí. Pokud na něj někdo vzpomene v dobrém, tak jsem rád. Vadí mi však, když někdo tvrdí, že jsem díky tomu, že byl mým tátou, měl v životě nějaké výhody, protože tak to nebylo,“ popisuje lídr ČSSD. Dodává, že ani ve volební kampani nebude osobnost svého otce nijak využívat.

Ve volném čase se Landovský věnuje svým třem dětem a manželce. Například rádi chodí do lesa. Se svou ženou se zná už odmala.

„Olinka je stejně jako já z pražské rodiny a znám ji od čtrnácti let. Její rodiče si mě vybrali jako budoucího ženicha, na čemž usilovně pracovali mnoho let,“ říká Landovský s tím, že jejich snahy byly nakonec naplněny.