Betonovými city bloky nesmíme zlikvidovat jádro Prahy, říká lídr ČSSD

Jel jste dnes městskou hromadnou dopravou?

Ano. Popojel jsem tramvají.

Ptám se na to proto, že hlavním tématem ČSSD před volbami je MHD zdarma. Není to trochu populistický slib? Jak by město zaplnilo díru v rozpočtu poté, co lidé přestanou platit jízdné?

Všechny veřejné stavby jsou rozpočtově negativní. Například do automobilů investujeme spoustu prostředků a následně ty dopravní stavby necháváme řidiče využívat zcela zdarma. Já proti tomu nic nemám. Ale chceme-li, aby lidé více využívali MHD, tak podporujme úplně stejnou cestou z daní hromadnou dopravu bez cenových bariér.

Čím tedy v magistrátní kase nahradíte zrušení jízdného pro Pražany?Kromě toho, že se MHD zdarma vyplatí z hlediska uvolnění silnic od aut, tak se vyplatí i ekonomicky. Stejně jako třeba v estonském Tallinnu. Domnívám se, že tato pozitivní pobídka umožní lidem, aby se zamysleli nad tím, že se přihlásí v Praze k trvalému pobytu. Je nefér, abychom nechali lidi z celé republiky, aby v Praze bydleli na zapřenou, využívali výhod města a neodváděli v Praze daň. My to chceme tímto spravit. Na jízdném Praha nyní získává čtyři miliardy. Cizinci a přespolní by ovšem platili dál, takže to nebude výpadek celých čtyř miliard. A podle odhadů žije v Praze minimálně sto tisíc lidí bez přihlášení. Pokud by se těchto sto tisíc lidí přihlásilo v Praze, tak hlavní město na daních získá 3,6 miliardy korun každý rok. A to vůbec nemluvím o tom, že každá veřejná služba zlepšuje ekonomiku města. Kdyby to nefungovalo, tak by to nezaváděli ve stále se rozšiřujícím seznamu měst.

Většinou jsou to ale o dost menší města, než je Praha, i ten Tallinn má jen něco málo přes 400 tisíc obyvatel.

V Estonsku ta věc funguje přes tři roky. Oni jsou s tím tak spokojení, že se rozhodli autobusovou dopravu po celé zemi zavést také zdarma. Tam se ukazuje, že je to jakýsi fázový postup rozvoje společnosti.

Kdyby skutečně lidé přesedlali z aut na MHD, jak to zvládnou kapacity spojů? Někde jsou už teď na hraně.

Kapacity spojů musíme samozřejmě rozšiřovat. Musíme investovat do nových tratí, dostavby metra a rozšiřování autobusových linek.

Zůstaňme ještě u dopravy. V programu ČSSD se píše, že navýšíte kapacity P+R parkovišť. Proč na tom ČSSD nezapracovala v tomto volebním období, když měla v gesci dopravu?

Já jsem u toho nebyl. Mohu ale slíbit, že pokud ten mandát dostanu, tak bych se o to postaral velice rychle. Myslím si, že ten motivační model lze převést i do této oblasti. Pokud zaparkujete a jste přespolní, tak místo toho, aby vám z automatu vyjelo jen potvrzení, získáte kód, který bude představovat MHD zdarma. To považuji za skvělou motivaci. Řidičům se pak velmi vyplatí nechat auto na parkovišti a pokračovat do centra hromadnou dopravou.

Zůstanete u současného nastavení parkovacích zón? Jak se díváte na to, co navrhují některé jiné strany, tedy zavedení jedné či dvou celoměstských zón.

My to stále analyzujeme. Já osobně bydlím v centru a tam panuje strach z toho, že zavedení smíšených zón by nám neumožnilo zaparkovat už vůbec. Takže jedna velká zóna by neměla smysl. Navíc hrozí, že se lidem při zavedení jednotné zóny bude výrazně vyplácet používat auto k cestě do práce. A to si myslím, že není úplně ideální. Nejsem zastánce restrikcí, ale byl bych rád, kdyby lidé spíše s chutí využívali MHD.

Kritikům zón však vadí například to, že jim před domem nemůže zaparkovat třeba řemeslník nebo někdo z rodiny.

Proto navrhujeme, aby měl každý Pražan k dispozici poukazy na řekněme sto hodin parkování, které dá svým dětem, když přijedou na návštěvu, nebo tomu řemeslníkovi. Oni si je dají za okno a bude to fungovat. Pokud máte v Praze systém kvalitní MHD, proč byste jezdil třeba do restaurace autem a hledal tam parkovací místo? Takže pro mě je zásadní, aby ten systém zón umožňoval lidem primárně to, aby mohli zaparkovat v místě, kde žijí.

Můžete odhadnout, kolik bude mít vaše strana ve volbách procent?

Domnívám se, že výsledek nad pět procent bude úspěchem a nad deset procent super úspěchem. Takže bych si tipl pohyb v pásmu pět až deset procent.

Kdyby ČSSD tvořila koalici, ale vy byste neměl být primátorem, stal byste se radním nebo náměstkem? Pro jakou oblast?

O tom jsem ještě nepřemýšlel. Kandiduji na primátora a vše, co bude potom, budu řešit, až to nastane. Existují tři oblasti, kde mám nějaký fundament. Tou první je bezpečnost, protože té se věnuji na ministerstvu obrany. Dalšími jsou kultura a doprava. Ale nechme tyto otázky na potom, protože zajíci se sčítají po honu.

Zmiňoval jste bezpečnost. Zachoval byste umisťování betonových city bloků do centra města?

Nesmíme zlikvidovat jádro Prahy, které je ovšem z hlediska měkkých cílů tou nejohroženější částí. Je potřeba takové bariéry vybírat extrémně citlivě. Nedělejme z města překážkovou dráhu (více o bezpečnostních bariérách v článku Staroměstské náměstí obklopily betonové bloky, budou bránit terorismu). Já bezpečnost ale pojímám v širším smyslu. Například jako bezpečnost dodávek pitné vody, potravinové soběstačnosti v krizi. Praha by měla být připravená na nenadálé situace. Třeba z hlediska informovanosti, aby lidé měli okamžitý přístup k informacím.

Jak byste řešil personální stav městské policie, které se nedaří nabírat nové strážníky.

Postavení policisty ve společnosti je věcí určité kultury. Městskou policii musí vnímat obyvatelé vážně. Já bych byl moc rád, kdybychom u těch skupin, jako jsou policisté, hasiči nebo učitelé, zajistili bydlení za regulované ceny v městských bytech. Musí to být transparentní, ale byla by to dobrá cesta, jak přilákat lidi do těchto pozic. Městské byty by navíc nutně nemusely mít třeba parkovací místo. Pokud člověk bydlí v městském bytě, tak přece nepotřebuje auto. Tím bychom získali prostor pro jednání s developery pro zisk levných bytů. Město disponuje relativně velkým přebytkem rozpočtu, který by se měl investovat do nástrojů městské politiky, jako je bytový fond.

Vy v souvislosti s dostupností bydlení navrhujete stavět ročně až dva tisíce městských bytů. Dokáže podle vás město v blízké době připravit k výstavbě takové množství bytů?

Nechceme, aby ty byty stavěli magistrátní úředníci. Naopak chceme, aby město bylo ze strany developerů vnímáno ne jako překážka, ale jako partner. Už nyní existuje dohoda u velkých projektů, že si město diktuje, kolik má být v dané oblasti třeba školek a podobně. Domnívám se, že na straně požadavků města by měla být jasná kvóta, tedy třeba těch dva tisíce bytů celkem, které město získá, a to například odkupem od developerů za nějakou nižší cenu. Praha tak bude moci z přebytku rozpočtu nakupovat byty a bytový fond bude možné vybudovat poměrně rychle. K tomu je ale potřeba, aby bylo město v jednání s developery silným partnerem. Investoři pak budou ty byty v podstatě stavět pro město.

Myslíte, že nájemní bydlení v městských bytech dokáže ovlivnit trh s byty celkově?

Ono to vytváří tlak. Pokud bude na trhu větší možnost volby, tak se konkurence musí přizpůsobit. Samozřejmě by to trvalo nějakou dobu. Proto jasně říkáme voličům, že to nepůjde hned, ale zároveň chceme, aby věděli, že je to pro nás klíčová věc.

Kdo by mohl být váš koaliční partner a kdo naopak vůbec?

Ideální koalice je taková, která najde shodu na našich základních řešeních. Tedy MHD zdarma, městský bytový fond, a kde umožníme všem Pražanům, aby byli ve městě spokojení.

Můžete být konkrétní?

Snad s výjimkou extremistů z SPD si dovedu koalici představit relativně s každým.

Pokud byste v koalici neusedli, zůstanete opozičním zastupitelem?

Mohu vám slíbit dvě věci. Pokud vyhrajeme volby, tak budu primátorem. A pokud nebudeme v koalici, tak budu velmi tvrdým opozičním zastupitelem.