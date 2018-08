Na pražský magistrát přivedu tým profesionálů, tvrdí Jan Čižinský

V rámci sběru podpisů nutných ke kandidatuře jste říkal, že změna Prahy je možná pouze tehdy, když shromáždíte 100 tisíc podpisů. Vy máte 99 tisíc. Takže změna nebude?

Ale ano. Ještě nám dodatečně došlo asi tisíc podpisů. Takže máme 100 tisíc a jdeme do voleb.

Jak velký procentuální zisk budete mít ve volbách?

Dvacet sedm procent.

Ve volebním programu Prahy sobě je u každého bodu uvedeno, kdo jeho prosazení bude z kandidátky garantovat. Překvapilo mě, že jste jako kandidát na primátora uveden jen pod tématy školství. Proč?

Primátor je manažer a musí řídit celou radu. A tu radu by měli tvořit profesionálové na danou oblast. Jako to máme v Praze 7, kde školství dělám já coby pedagog, urbanismus dělá urbanistka… V městské části jsme udělali místo ve školkách, zkrátili stavební řízení, vysázeli stromy. S odborným týmem chceme uspět i na magistrátu.

U vašich dopravních témat je však podepsán hlavně fyzik a občas politolog. Pardon, ale fyzik není synonymum pro odborníka na dopravu.

Ale roky se o pražskou dopravu zajímá.

Komunální volby Lídři pod palbou otázek Kandidáta na primátora Jana Čižinského vyzpovídala MF DNES v rámci seriálu o pražských komunálních volbách. Další rozhovory se politickými kandidáty budou následovat.

Proč rozvoj dopravy, oblast, jež nejvíce pálí Prahu, nemáte pod sebou vy?

Protože dopravu dělají ti lidé, kteří tomu rozumějí. Máme gesce rozdělené podle toho, co kdo skutečně umí, kdo se na co specializuje.

Jste ochotný být ve vedení města, i kdybyste nebyl primátor, ale jen radní?

Samozřejmě.

A kdyby vašemu uskupení nepřipadla oblast školství, tak byste ve vedení města nebyl, když jiná témata řeší jiní specialisté?

To je předčasná otázka. Všichni jsme ochotni pro Prahu pracovat. Naším cílem je ve volbách získat nadpoloviční většinu a být hlavní silou, která změní Prahu.

Jenom chtít, to vítězství nepřinese, proto mi odpovězte na otázku: Lidé mohou Prahu sobě volit kvůli vám, tak je podle mě fér vědět, jak je pravděpodobné, že budete ve vedení, i kdybyste nezískali nejvíce hlasů...

Jde o hypotetickou debatu. Záleží, jaké konkrétní gesce budou na výběr – a to se řeší až po volbách. Není možné říkat, co jak bude.

Ještě nedávno jste byl lidovcem. Předseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf řekl, že se rozhodujete podle volání davu. Nehrozí s tímto přístupem, že byste vládli marketingově místo s vizí? Jako třeba ANO, jež kritizujete a které několikrát otočilo, protože veřejnost jeho krok kritizovala.

Kroky mé i týmu jsou jasné. V Praze 7 děláme, co je potřeba. Musí fungovat úklid, musí být dostatek míst ve školách, musí se sázet stromy, aby se město nepřehřívalo. To my děláme a drtivá většina obyvatel městské části je spokojena. Stejně chceme řídit Prahu, která se postará o seniory, kteří mají problém platit nájem, která zvládne příliv tisíce nových obyvatel.

Takže jste připraven dělat i rozhodnutí, u nichž očekáváte, že mohou lidi naštvat?

Pokud slibujeme řádnou správu majetku, tak slibujeme, že je například třeba opravit mosty.

Oprava mostů není nepopulární. Zvláště po pádu lávky v Troji…

Ale je. Když opravujete most, byť tam máte náhradní dopravu, tak je to samozřejmě nepopulární. Obecně jsou rekonstrukce majetku nepopulární, protože stavba omezuje okolí. Také hodláme budovat záchytná parkoviště, což těžce nesou lidé, v jejichž okolí mají vzniknout. Přesto je chceme dělat.

A jak se stavíte k věcem, nad nimiž nepanuje obecná shoda: jste pro výstavbu Radlické a Břevnovské radiály?

Radlickou radiálu chceme zlidštit. Je kolem toho hnutí občanů, které navrhuje konkrétní kroky. Projekty chceme podrobit revizi. P+R parkovišť se to netýká, ale třeba u radiál nebo vnitřního okruhu se myslím vyplatí zhodnotit, zda je navržený způsob nejlepší. Posouzení zabere jen několik měsíců.

Vy a vaši kolegové jste podporovali vyhlášení architektonické soutěže na stanice metra D i přes argument, že to stavbu zdrží. Stále jste pro „hezčí“ stanice?

Metro D je potřeba postavit. Pro nás je prioritou. Jsme pro, aby se na stanice a okolí vypisovaly soutěže. Pro naplánované stanice metra D prosazujeme vyhlášení alespoň uměleckých soutěží na podobu vnitřku stanic.

Dříve jste však volali po úplné architektonické soutěži. S ní už nepočítáte?

Jde o otázku případného zdržení. Pokud by bylo přijatelné v řádu měsíců, nejsme proti. Ke zdržení by vlastně ani nemuselo dojít, protože se teď metro D nevyvíjí ne kvůli soutěžím, ale protože chybějí pozemky. Architektonická soutěž se dá udělat rychle. Sami jsme ji na radnici Prahy 7 zvládli za pět měsíců.

V programu máte, že než bude metro D, mohou po magistrále jezdit autobusy, které ulehčí lince C a získají čas pro „déčko“. Praha má ale dlouhodobě problém s nedostatkem řidičů autobusů.

Je potřeba řidiče zaplatit. I učitele. Proto navrhujeme, aby se jim přidalo. Teď se dalo pedagogům na platy 600 milionů korun, my navrhujeme 1,5 miliardy, aby neodcházeli. Stejně je třeba postupovat u řidičů. Počítáme, že pět miliard lze ušetřit vypovězením nevýhodných smluv.

Když se vypovídají smlouvy před vypršením, platí se penále.

Podle nás je možné smlouvy přesoutěžit. Buď jsou na dobu neurčitou, nebo už běží dlouho.

V Praze stále stoupá cena bydlení. Jak chcete trend zvrátit?

Máme několik opatření. Praha má ve svém majetku asi dva tisíce bytů, které se mohou opravit a pronajmout potřebným – seniorům či maminkám s dětmi. Také je třeba koupit bezbariérové byty pro handicapované. Během oprav domů budeme pracovat na odstranění stavebních uzávěr na brownfieldech a připravovat městské stavební projekty. S tím souvisí i plán na zrychlení odvolávacího řízení u staveb.

Jak?

Na magistrátu je nedostatek lidí, kteří řeší různá odvolání k developerským projektům. Je třeba jim přidat na platech, aby je nepřetahoval soukromý sektor. Nyní odvolávací řešení trvá dlouho, ale lze ho zkrátit jen na několik týdnů. Kvůli tomu může u projektů trvat rok od nápadu do stavebního povolení.

Do voleb jdete i s tím, že město získá byty od developerů. Proč by mu je měli dávat?

Za spolupráci, kterou město poskytne, zavádí do zástavby MHD a sítě. Za tyto náklady by investor dal oplátkou byty a parkovací místa.

Nový územní plán počítá se zahušťováním města. Stavět se má na brownfieldech i v prolukách v centru. Souhlasíte?

Brownfieldy mají přednost. A stavět se má i na okraji, kde to plán dovolí. Tam bude cena bytů nižší a má větší vliv na celkovou průměrnou cenu. Co se týče stavění v centru, k tomu jsem velmi rezervovaný.

V komunální politice mají strany často stejné cíle. Přesto – co jiné máte v programu oproti dalším stranám?

Unikátní téma je Borůvkovo sanatorium. Jde o místo u magistrály, kde zemřel Jan Palach a kněz Josef Toufar. Tam bychom rádi, aby Praha zafungovala a udělala z místností památník. Tyto dvě osoby si to zaslouží víc, než aby tam vznikl hotel.