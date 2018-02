Stát prodá v aukci zbylých devět týraných koní z Jankova

Chovateli Jiřímu Vondruškovi z Jankova na Benešovsku koně odebrali před rokem na popud středočeské Státní veterinární správy (SVS). Ta zdravotní stav části zvířat označila za zanedbaný a vyhodnotila jej jako možné týrání.

Postupně během několika dní v Jankově veterináři ve spolupráci s policisty, strážníky a zaměstnanci odboru životního prostředí města Votice odebrali celé stádo, celkem 87 koní.



„K odebrání všech koní došlo kvůli prohlášení vlastníka, že se o ně přestává starat,“ uvádí Petr Vorlíček ze Státní veterinární správy.

„S prodejem koní zkušenosti máme, zcela výjimečný je však počet koní. Osmdesát sedm koní jsme v historii dosud neřešili,“ říká mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka. „Naši zaměstnanci s tím měli mimořádné množství práce,“ dodává.

Velký úkol pro malé město

Ještě více práce než ÚZSVM s vyvlastněnými koňmi měly Votice, do jejichž správního obvodu obec Jankov spadá. Na starosti měly nejen odebrání celého stáda, ale i několikaměsíční péči o ně. Trvala od února až do listopadu loňského roku, kdy město předalo koně zmíněnému úřadu.

Jen Votice vyšla péče o ně na téměř 2,6 milionu korun. „V té částce je vše. Ustájení, krmení, přeprava, léky a veterinární péče, která byla nákladná zejména z počátku. Je v tom například i práce kováře, protože koně neměli ošetřena kopyta a většina z nich také nebyla identifikována, takže jsme jim museli nechat vyhotovit průkazy a očipovat je,“ vyjmenovává starosta Votic Jiří Slavík (TOP 09).

Město Votice žádné vlastní stáje nemá, koně proto muselo nechat rozvézt k několika chovatelům ve Středočeském, ale i v Jihočeském kraji.

VIDEO: Drastické záběry: Chovatel najížděl autem do koní

„Pamatuji si to velmi přesně. Byl zrovna pátek odpoledne, když mi volala Státní veterinární správa, že na základě podnětu od občana byla prověřit případ u Jankova a v ohradě leží kůň, který už se sotva může hýbat,“ vzpomíná starosta Jiří Slavík.

„Okamžitě jsem začal zjišťovat možnosti, s úředníky našeho města jsme vydali rozhodnutí o předběžné náhradní péči, sháněli jsme někoho, kdo by mohl koně odvézt a ustájit, a ještě to odpoledne se jelo na místo,“ dodává.

Narychlo sestavený tým převážně dobrovolníků ten den odvezl prvních sedm koní, kteří byli v kritickém stavu. S odstupem několika dní následoval zbytek.

Nevymlouvejte se, nabádá kolegy starosta

Podle starosty Jiřího Slavíka je jankovská kauza dobrým příkladem toho, že i takto velký případ týraných koní lze řešit jejich odebráním. Města se nemusí vymlouvat na to, že nemohou nic dělat, protože jde o soukromé vlastnictví.

VIDEO: Týrané koně zachránili dobrovolníci. Majitelé zuřili

„Jako starostové máme konat, samozřejmě v rámci zákona, ne se vymlouvat,“ uvádí Slavík, podle něhož má město v takovýchto případech zásadní roli. Rozhodnutí o odebrání totiž vydává městský úřad v rámci státní správy, ale finance na to musí vyčlenit samospráva, za čímž už stojí starosta, rada města a zastupitelstvo města.

„Nikdo tehdy moc nevěděl, jak postupovat, úředníci se doposud s ničím takovým nesetkali. Pevně věřím, že tento precedent inspiruje i další starosty,“ přidává se starostka Jankova Jitka Jonsztová (TOP 09).

Majitel týrání odmítá

I přesto, že většina odebraných koní již našla nový domov, případ zůstane ještě nějaký čas otevřen. Jiří Vondruška podal několik trestních oznámení, mimo jiné i na Jiřího Slavíka, kterého zažaloval za poškozování dobrého jména.

Sedmdesátiletý zemědělec týrání koní od počátku popírá. „Koně jsou moje láska. Vždycky jsem do nich dával všechno, co jsem vydělal. Dělám s nimi skoro čtyřicet let,“ sdělil Jiří Vondruška MF DNES v době odebírání koní. Zákroky veterinární správy přitom označil za hraničící s lidským rozumem a úředníky státní správy a samosprávy za lháře.

Ačkoliv většina zabaveného stáda už má nové majitele, osm koní stále setrvává v náhradní péči města Votice, protože jsou předmětem trestního řízení. O jejich definitivním osudu rozhodne soud. Městu Votice tak náklady za péči o koně chovatele Vondrušky zdaleka nekončí, byť už to nebude tak zatěžující jako v případě 87hlavého stáda.

Polovinu z nich odkoupili stávající chovatelé, zbytek dal ÚZSVM do aukce. Za již proběhlá první tři kola výběrového řízení prodal úřad 20 koní za téměř 150 tisíc korun, což zdaleka nepokryje náklady, které s koňmi město i úřady měly.

Votice své náklady, 2,6 milionu korun, chtějí pokrýt ze státních prostředků. „Požádáme o dotaci ministerstvo životního prostředí a doufáme, že nám tyto náklady bude kompenzovat. Pokud ne, byl by to precedent, který by do budoucna mohl další obce od výkonu takového rozhodnutí odradit,“ domnívá se starosta Slavík. Zároveň jsou Votice odhodlané náklady vymáhat po původním majiteli koní.