Rokokový klenot na Maltézském náměstí patří Japonsku

Japonský velvyslanec Kaoru Šimazaki Velvyslanec Kaoru Šimazaki je fanouškem klasiky. (11. 7. 2018) Roky strávil jako diplomat v Německu, teď už je několik let Kaoru Šimazaki velvyslancem Japonska v České republice. A Prahu si jakožto milovník vážné hudby užívá. V Praze je mnoho podniků, které podávají japonské jídlo. Máte nějaký oblíbený?

Jsou tu dvě velmi dobré japonské restaurace. Jednou je Mash Hana kousek od izraelské a španělské ambasády. A Katsura v Hotelu Diplomat. Chodíte tam, když vám chybí vlast?

Občas vyrážím za japonskou kulturou a jídlem, ale steskem po Japonsku naštěstí netrpím. Žiji tu s manželkou a na ambasádě je skvělý kolektiv. Pracují tu Japonci i Češi. Jinak pokud se chcete víc seznámit s Japonskem, doporučuji vám Japonské informační a kulturní centrum, je kousek od ambasády. Co vás zaujalo na japonské ambasádě, když jste ji poprvé spatřil?

Budova není příliš velká. Jde o bývalý palác postavený v roce 1768, takže v domě nejsou úplně vhodné prostory pro kanceláře. Nutno dodat, že jsme na jednom z nejhezčích míst ve městě. V centru Malé Strany. Užívám si, jak dům vypadá. Kam v Praze chodíte ve volném čase?

Rád chodím do parků. Na Letnou, do obory Hvězda nebo do Divoké Šárky. Je jich tu mnoho. Mezi mé oblíbené lokality patří také japonská zahrada v botanické zahradě v Troji. Plánuje se její renovace, kterou podpoří město Kjóto a na níž se budou podílet japonští experti. Celý proces by měl trvat dva až tři roky. Cílem je přizpůsobit zahradu tradičnímu japonskému pojetí. Také prý máte rád hudbu.

Zbožňuji hudbu. Kromě jejího poslechu sám hraji na flétnu. Je to můj koníček. Hrál jsem třeba u příležitosti setkání Česko-japonské společnosti a pro japonskou komunitu v Praze. Mohl jsem si zahrát s výbornými českými hudebníky. Jak umíte česky?

Stále se učím. Čeština je velmi komplikovaný jazyk. Jen jedno mé já je na něj málo. Ale už umím spojení jako (přechází do češtiny) Dobrý den, Jak se máte?, Jmenuji se Šimazaki.