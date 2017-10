Žižkovský squat opakovaně podpalují bezdomovci, místní se jich bojí

Do vybydleného objektu v ulici Jeseniova v Praze 3 jezdí hasiči pravidelně. Do objektu se nastěhovalo několik desítek bezdomovců, kteří kvůli nedbalosti často zapříčiní požár. Podle místních by stačilo, kdyby majitel pozemek zajistil. Ten však říká, že úplné zajištění chátrajícího pozemku není možné.