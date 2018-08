Šlapadla na Lhotě plují mezi plavci. Jen nikoho nepřejeďte, radí personál

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Lidé si mohou půjčit několik šlapadel, ta se nacházejí u břehu. Stačí přijít ke stánku, zaplatit a vyrazit na vodu.



Reportér si zaplatil půlhodinovou jízdu. „To je všecko. Vemte si to a je to,“ oznámil mu muž ve stánku. Na dotaz, zda platí nějaká pravidla, kam například šlapadla smí a podobně, prodavač odpověděl: „Záleží na Vás. Hlavně se neutopte. Pravidla tady moc... Jezděte si po jezeře, jak potřebujete,“ oznámil.

Podle prodavače dříve, když tu působil jiný provozovatel, byly na jezeře bójky, které oddělovaly prostor pro plavce a pro šlapadla s lodičkami. „Dneska už na to každej prdí, nikdo to sem nedal, takže si jezděte libovolně. Když nikoho nepřejedete, tak je to v pohodě,“ dodal.

To, že šlapadla jezdí mezi lidmi, opravdu nikomu z pracovníků areálu nevadí. Často přitom míjejí plavce jen o pár desítek centimetrů. Navíc řada lidí se tu potápí, mohlo by se tedy stát, že se pak vynoří přímo pod šlapadlem.

Česká obchodní inspekce (ČOI) může šlapadla kontrolovat. Ovšem jen před jejich uvedením do provozu. „Pokud ale už je výrobek zakoupen a někdo ho provozuje, tak je to zcela odpovědností provozovatele, jakým zůsobem on se stará o bezpečnost. Pokud někdo například ohrožuje bezpečnost plavců tím, že šlapadla provozuje v jejich blízkosti, tak v takovém případě musí nastoupit třeba policie, pokud by se na ni někdo obrátil,“ vysvětlil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

O vyjádření, proč už nejsou oddělené části pro plavce a pro šlapadla, chtěl reportér iDNES.tv telefonicky požádat i ředitele areálu Roberta Nedvěda. Pracovnice na pevné lince nejdříve oznámila, že ředitel není v areálu a mobilní číslo na něj neposkytne. Později už sice v areálu byl, ale k telefonu ho zavolat odmítla. Poté nikdo telefony nezvedal. Následně zaměstnankyně řekla, že ředitel odjel a okamžitě zavěsila.

Problematiku šlapadel neřeší ani provozní řád. Tam ale například stojí, že se nesmí kouřit v zalesněných porostech. Reportér však několik lidí s cigaretou potkal. „Normálně se tady kouří, ale je tady zákaz,“ oznámila prodavačka.

Na několika stolech v lese se přitom nacházejí popelníky. „Protože lidi stejně kouřej, tak to je proto, aby to lidi neházeli na zem. Lidi jsou nezodpovědní, hodí vajgla na zem, to je právě ten průšvih. Tady už několikrát hořelo,“ dodala.

„Co se týká ČOI a případně provozního řádu nabízené služby, ČOI kontroluje, zda je spotřebitel řádně seznámen s cenou služby, zda je mu řádně účtována cena, zda například není diskriminován, to znamená že není vyloučená určitá skupina obyvatel. Pokud jde o zákaz kouření, tady je potřeba obrátit se na příslušný dozorový orgán, to je například městská policie,“ sdělil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.