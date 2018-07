Kvůli opravě Jiráskova mostu kolabuje doprava v pražských ulicích

Tramvaje stojí v ulicích Lazarská a Spálená, ale také ve směru na Karlovo náměstí, jak na Twitteru zmínil fotograf Lukáš Bíba.

„Na vině jsou stavební práce na Jiráskově mostě (frézování vozovky), doprava v oblasti poněkud kolabuje. Dopravní podnik situaci monitoruje a snaží se korigovat vše, co je v jeho silách,“ odpověděl na situaci dopravní podnik. A na problém upozorňuje i portál Pražské integrované dopravy.

Automobily blokují křižovatku ulic Žitná a Spálená, kudy nemohou projet tramvaje. Další potíže jsou u křižovatky s Myslíkovou, kde auta musí jet po kolejích. Dopravní podnik na Twitteru zmiňuje, že křižovatka ulic Lazarská a Spálená je prakticky bez jakéhokoliv pohybu.

Jiráskův most se opravuje od středy 4. července a provoz je zde omezen vždy v jednom jízdním pruhu z centra a do centra. Úprava provozu se týká také Janáčkova nábřeží, Diezenhoferových sadů a ulice V Botanice. Opravy potrvají až do konce srpna.

Kolony se tvořily také v pondělí ráno na Městském okruhu. Dopravu zkomplikovala rekonstrukce části ulice Dobříšská a opravy říms u mostu Barikádníků. Kvůli hustému provozu byl také omezen vjezd do Bubenečského tunelu, dopravu řídily semafory.