Soud zpřísnil alkoholikovi trest za pobodání náhodně vybraného seniora

Za pokus o vraždu Kilianovi hrozilo deset až 18 let vězení. Pražský městský soud mu ovšem původně uložil trest pod zákonnou sazbou, s čímž nesouhlasila žalobkyně Radka Michková. Podle ní pro to nebyly splněny podmínky (o prvním verdiktu soudu jsme psali zde).

„Psychickou nepohodu si způsobil zcela sám a to dlouhodobým zneužíváním alkoholu,“ podotkla.



Senát soudce Martina Zelenky jí dal za pravdu. „Nalézací soud přehlédl z naprosto neznámých důvodů okolnosti, které jsou přitěžující, a to podle názoru odvolacího soudu zásadně,“ podotkl soudce. Upozornil, že Kiliánovo počínání bylo i porušením domovní svobody, což zvyšuje společenskou škodlivost jeho skutku.

„Pan poškozený byl napaden ve svém bytě, v domě, tedy v místě, kde měl požívat ochranu,“ zdůraznil Zelenka. Kilianovi přitížilo i to, že brutálně zaútočil na nemohoucího člověka vysokého věku. Verdikt je pravomocný.

Nechtěl jsem nikomu ublížit, hájil se Kilian

Kilian se proti předchozímu verdiktu rovněž odvolal, a to nejen ohledně trestu, ale i proti tomu, že by byl vůbec vinen.

„Já chci jen uvést, že jsem nechtěl nikomu ublížit. Nic jsem nepředstíral. To, co se stalo, bych nikomu nepřál,“ řekl odvolacímu senátu.

Jeho právník tvrdil, že nebyla jednoznačně vyřešena otázka příčetnosti a že soudy porušily klientovo právo na spravedlivý proces, protože nesprávně hodnotily znalecké výpovědi. Senát však Kilianovo odvolání zamítl.

Obžalovaný přicestoval koncem loňského června z Hongkongu na pražské Letiště Václava Havla. Chtěl se prý dostat do bohnické psychiatrické léčebny, aby se tam léčil ze závislosti na alkoholu.

Místo toho ale zůstal několik dní na letišti bez peněz a zřejmě i bez jídla a spánku. Podle soudních znalců se u něj kvůli tomu rozvinula duševní porucha, která se projevovala mimo jiné strachem, vztahovačností či halucinacemi a která podstatně snížila jeho rozpoznávací schopnosti.

Bodnutí nožem jako eutanazie

Prvního červencového dne Kilian nastoupil do autobusu a nechal se odvézt nedaleko letiště, kde vešel do jednoho z domů. U soudu později tvrdil, že ho na místo přivedl hlas jeho mrtvého dědečka, který ho prý vybízel, aby vyhledal muže, jenž mu ve druhé světové válce sestřelil letadlo.



V domě Kilian našel jediné nezamčené dveře. Vedly do bytu sedmasedmdesátiletého muže, který nechal otevřeno, protože v posteli očekával příchod pečovatelky.

Nezvaný návštěvník vzal z kuchyně nůž a seniora, který se útoku aktivně bránil, třikrát bodl do krku a pořezal ho na obličeji. Prý to udělal proto, že si starý pán stěžoval na bolesti a Kilian to pochopil jako žádost o eutanazii.

Senior přežil jen díky tomu, že bezprostředně poté se do domu a bytu začala dobývat jeho pečovatelka, která zalarmovala policii. Pachatel se po útoku svlékl do půl těla, umyl se ve vaně a po odchodu z domu se schoval do příkopu, kde ho našli policisté.

Vražedný útok na napadeném překvapivě nezanechal žádné následky, přestože senior podle znalců unikl jisté smrti jen o čtyři minuty. Po Kilianovi ani nepožadoval žádnou náhradu škody, odsouzený má ale podle verdiktu zaplatit 89 tisíc korun pojišťovně, která hradila léčbu seniora.