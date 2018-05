Jižní Město stojí na rozcestí, hnutí odvolaného starosty se pokusí o restart

Špatnou pověst městské části se před čtyřmi lety rozhodl změnit aktivista a dlouholetý kritik zdejších poměrů Jiří Štyler. Voliči mu k tomu tehdy dali silný mandát, když jeho Hnutí pro Prahu 11 ve volbách s přehledem zvítězilo a získalo 18 míst v zastupitelstvu s 45 členy. Štyler se následně stal starostou.



Jenže po necelých čtyřech letech od nečekaného úspěchu je situace zcela jiná. Opozice od počátku usilovala o starostovo odvolání a on sám jim k tomu postupně dal několik příležitostí. Ať to bylo, když mluvil o možném odtržení Jižního Města od Prahy, když na kříž zbudovaný městskou částí nechal vyrýt vlastní jméno nebo když na politické jednání přinesl pistoli. Nakonec se proti němu spojili i jeho dosavadní koaliční partneři z ANO i TOP 09 a celé hnutí v čele se Štylerem se v listopadu roku 2016 přesunulo do opozice.

V podzimních volbách se nejpočetnější uskupení v zastupitelstvu pokusí o restart. „Kandidovat opět budeme, protože tady je to v současnosti znovu to známé Palermo. A spojily se proti nám všechny strany od ANO a TOP 09 až po komunisty, díky jejichž podpoře obě strany vládnou,“ říká místopředseda hnutí a zastupitel Ladislav Kos.

Podle něj by jejich nový lídr měl být znám až na přelomu května a června a stát by se jím mohl on sám, exstarosta Štyler, případně i někdo třetí. „Na kandidátce by se měli objevit naši současní zastupitelé i nové tváře,“ dodává.

Kos je zároveň od roku 2016 senátorem za tuto oblast, kandidoval s podporou Pirátů. A také oni zde chtějí v nadcházejících komunálních volbách uspět, proto se nabízelo spojit síly. K tomu ale nakonec nedojde.

„Do voleb půjdeme v Praze 11 samostatně. Lídra ještě nemáme, bude vybrán během května,“ sdělil bez dalších podrobností místopředseda krajského sdružení Pirátů v Praze Adam Zábranský.

Starosta bude křeslo obhajovat

Po rozpadu původní koalice drží post starosty ANO. Starostou je Petr Jirava, který vede městskou část už potřetí, avšak pokaždé to bylo v jiných stranických barvách. Mezi lety 1994 a 2002 reprezentoval nejprve ODS a poté Sdružení nezávislých kandidátů. Obhajovat svoji funkci bude i tentokrát.

„Žádné větší změny neplánujeme, lídrem bude znovu Petr Jirava,“ sdělil předseda pražské organizace ANO a zároveň radní Prahy 11 Jan Říčař, který by mohl být na kandidátce za Jiravou.

Za nejhlasitějšího kritika hnutí ANO platí na celostátní i komunální úrovni téměř po celém Česku TOP 09. Jenže na radnici Prahy 11 je paradoxně jeho koaličním partnerem. Také tato strana se už intenzivně chystá na blížící se volby a zásadní změnou je pro ni spolupráce, na které se její představitelé v polovině minulého týdne dohodli se Starosty a nezávislými (STAN).

„Lídra bude mít TOP 09 a mám určitě ambici se jím stát,“ říká odhodlaně místostarosta městské části Jakub Lepš s tím, že všech pět současných zastupitelů strany by se znovu mělo objevit na předních místech chystané kandidátky. Lepš bude navíc pravděpodobně kandidovat z volitelné pozice i na magistrát hlavního města.

Také pro STAN dává smysl nedávná dohoda. V posledních volbách totiž samostatně neuspěl a v zastupitelstvu aktuálně vůbec není. Jeho nejvýše postavenou nominantkou bude Radka Soukupová.

„Dohodli jsme se už i na rozdělení míst. My budeme mít v první desítce celkem tři lidi. Konkrétně se bude jednat o druhé, páté a desáté místo,“ dodává budoucí dvojka kandidátky.

Obhajovat svá čtyři křesla v zastupitelstvu bude ČSSD, která zde dříve řešila vleklé vnitřní spory. Své zástupce, které do voleb pošle, začne vybírat teprve příští týden. Přesto už teď je téměř jisté, že kandidátka dozná oproti minulosti výrazných změn.

„Domnívám se, že by mělo dojít k personální obměně, a to jak na pozici lídra, tak i na dalších předních místech,“ říká zastupitel a předseda oblastní stranické buňky Josef Belaník s tím, že konkrétní jména včetně pořadí budou zveřejněna začátkem června.

ODS obmění sestavu

Dlouhodobě nejsilnější stranou v Praze 11 bývala ODS. Jenže před čtyřmi lety po řadě skandálů vyklidila pozice a její celopražské vedení následně místní organizaci kvůli její špatné pověsti rozpustilo. Nyní mají občanští demokraté tři zastupitele a chystají velké změny.

„Připravujeme obměnu kandidátky oproti té pro minulé volební období s převahou nových tváří,“ slibuje místopředseda oblastního sdružení a zastupitel Pavel Dittrich. Jeho jméno by ale na jednom z předních míst nemělo chybět ani tentokrát.

Na propadu preferencí ODS měl před čtyřmi lety výrazný podíl i její dlouholetý starosta Dalibor Mlejnský. V roce 2014 ale ze strany vystoupil a stal se jedničkou nového uskupení Jižní Město – náš domov, které je dnes se třemi zastupiteli v opozici. Do voleb půjde stejný subjekt znovu, zda bude v čele exstarosta, není zatím jasné.