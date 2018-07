VIDEO: Ujížděl policii v protisměru, za obecné ohrožení dostal pět let vězení

Video, které vyvolalo řadu ostrých reakcí, natočili policisté loni 9. srpna. Řidiče v kradeném voze značky Citroën si všimli odpoledne kolem půl třetí na křižovatce ulic Prosecká a Čuprova v Praze 8. Hlídka ho chtěla zkontrolovat, on před ní ale začal ujíždět.

Během zběsilé jízdy ohrozil Josef Klement nejen cyklistu či chodce, ale také desítky řidičů. „Na ulici Povltavská i přes zvýšenou hustotu provozu v obou směrech ohrožoval riskantní jízdou ve vysoké rychlosti ostatní účastníky silničního provozu, najížděl do protisměru, rychlost okolo 100 kilometrů za hodinu nadále zvyšoval,“ uvedla před soudem na konci května státní zástupkyně Jaroslava Procházková.

Při ujíždění naboural Klement čtyři vozidla. Po posledním nárazu zůstal v autě bezvládně ležet, zatímco ze zdemolovaného vozu Ford vyběhl šokovaný řidič a jeho partnerka, která z autosedačky rychle vytáhla plačící dítě. Silniční pirát jen náhodou nikoho vážně nezranil nebo nezabil.

Josef Klement v rejstříku trestů má 20 záznamů, nejčastěji za maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení bez řidičského oprávnění, neoprávněné užívání cizí věci či krádeže

například v lednu 2002 ho policisté přistihli v ukradeném autě, muž ale odmítl vystoupil a když ho chtěl policista vytáhnout, tak se Klement s vozidlem rozjel a policista musel uskočit, aby ho auto nepřejelo



v srpnu 2009 ujížděl v Praze 4 na motorce policejní hlídce, byl přitom pod vlivem pervitinu, nezvládl řízení a s motocyklem havaroval, narazil do vozidla policie, které ho pronásledovalo, pak se dal na útěk, ale policisté ho zadrželi



v březnu 2013 chtěl ujet policistům v Újezdě nad Lesy, zajel do slepé uličky, kde pak úmyslně nacouval do policejního vozu a narazil do dveří auta, ze kterých vystupoval policista, poté znovu ujížděl a naboural služební vozidlo policie, vystoupil a snažil se utéct přes zahrady domů, nereagoval na varovné výstřely



v kartě řidiče má 12 záznamů

před vyhlášením středečního rozsudku měl výstup z výkonu trestu ke dni 24. 2. 2021



„Ano, začal jsem ujíždět, chtěl jsem se ztratit v provozu. Vím, že ta jízda byla přes čáru, díky bohu se nikomu nic nestalo,“ řekl v jednací síni Klement. Tvrdí, že se při prvním nárazu zranil a pak prý zkolaboval, takže si nic nepamatuje.

„Když jsem naboural první auto, tak jsem si rozbil levý spánek. Byl jsem celý od krve, zpanikařil jsem. Dál už toho moc nevím, asi jsem omdlel. Probudil jsem se až v cele předběžného zadržení,“ uvedl obžalovaný.

Klement tvrdí, že před policií ujížděl proto, aby neskončil za mřížemi a nepřišel tak o přítelkyni s její dcerou. Také řekl, že si vzal pervitin dva dny před nehodou, když chtěl mít při sexu s jinou ženou větší výdrž.

V odcizeném voze se našla plynová pistole a sada klíčů ke krádeži aut. Když se po nehodě zraněný Klement probral a zjistil, že ho policie zadržela, začal se chovat vulgárně a agresivně. Policisté proto museli použít donucovací prostředky.

Mohl mi useknout nohy, řekl svědek

„Jel jsem v koloně vozidel rychlostí asi 45 kilometrů za hodinu. Provoz byl hustý, ale plynulý. Před odbočkou do ulice Bulovka přišla silná a nečekaná rána do pravé části našeho vozu. Náraz odhodil naše auto do protisměru, začal jsem hned brzdit, protože tam jela další vozidla. S přítelkyní jsme hned auto opustili. Lenka vytáhla ze sedačky našeho syna a pak jsme běželi na chodník,“ uvedl při výslechu na policii Miloš S., řidič nabouraného Fordu.

Při nehodě se zranil na levé ruce. Jeho partnerka měla pohmožděninu od bezpečnostního pásu, tříletý chlapec vyvázl bez újmy.

VIDEO: Zdrogovaný řidič ujížděl policii, naboural čtyři vozy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud vyslechl řadu řidičů, které recidivista na silnici ohrozil. Většinou se shodli v tom, že zaslechli policejní sirénu a díky tomu stačili přibrzdit a zajet k okraji silnice dřív, než se před nimi objevilo ujíždějící auto s Klementem.

„Kdybych pokračoval v původní trajektorii jízdy a ten citroën jel proti mně, tak by jednoznačně došlo k čelnímu střetu,“ vypověděl Jaroslav Krepa.

„I když se mi nic nestalo, tak to na mě působilo hodně špatně. Schůzku, kterou jsem měl mít, jsem zrušil a jel jsem domů. Ještě dlouho jsem přemýšlel o tom, jak je možné, že někdo jezdí takhle,“ uvedl před soudem Michal Prívara.

„Slyšel jsem z dálky majáky, tak jsem dodávku stihnul strhnout. Měl jsem štěstí, že tam byl chodník. Kdybych v tom pruhu jel dál a on vzal dodávku, která je o metr vyšší než osobák, tak mně usekl nohy a on už tady nesedí,“ prohlásil směrem k obžalovanému svědek Kamil Jasný.

„A rád bych řekl ještě jednu věc. To je nějaká chyba v systému naší společnosti. Někdo, kdo má šestatřicet let a byl už dvacetkrát u soudu... tady je v něco špatně,“ podotkl svědek. „Děkuji vám za názor, beru to na vědomí,“ odvětila mu předsedkyně senátu Kateřina Hayes. Všem řidičům, které předvolala, se Klement v jednací síni omluvil.

Nelituje toho, co spáchal, ale sebe

Státní zástupce Lukáš Jindra v závěrečné řeči připomněl, že podle znaleckého posudku z oboru psychiatrie nepovažuje Klement svoje nezákonné jednání za problematické. „Sice se tady omlouvá jednotlivým svědkům, ale spíše lituje následků, které pro něj představuje trestní stíhání, než toho, čeho se dopouštěl,“ dodal žalobce.

Obhájkyně žádala pro klienta osvobozující rozsudek. Obecného ohrožení se podle ní nedopustil, protože nejel v protisměru po dálnici, ani vážně neohrozil sedm či více lidí, což je podle Nejvyššího soudu zákonným znakem tohoto zločinu.

„V určité větší míře bylo ohroženo jednoznačně méně než sedm lidí. Pokud vůbec došlo k bezprostřednímu ohrožení požadované intenzity, mohlo se tak stát pouze ve vztahu ke třem osobám, které seděly v autě, do nějž obžalovaný na závěr narazil,“ prohlásila advokátka Tereza Cenklová.

Už to neudělám, sliboval u soudu obžalovaný Klement:

VIDEO: Už se to nebude opakovat, slíbil Klement před soudem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na silnici minul 40 aut, vážně ohrozil 15 lidí

Soud rozhodl, že v tomto případě o obecné ohrožení šlo. Recidivistu poslal na pět let do věznice s ostrahou.

„Obžalovaný při své riskantní jízdě minul minimálně čtyřicet vozidel, porušil řadu zásadních dopravních předpisů, projel křižovatku na červenou, jel vysokou nepřiměřenou rychlostí, ztrácel kontrolu nad vozidlem. V rozsudku je vyjmenováno konkrétních patnáct lidí, kteří byli ohroženi na životě nebo zdraví,“ zdůvodnila předsedkyně senátu Kateřina Hayes.

Podle soudu se zločin obecného ohrožení netýká jen agresivních řidičů velkých vozidel, například kamionů, na dálnicích. Stíhani za něj mohou být i šoféři osobních aut, kteří jezdí nebezpečně po silnicích nižších tříd.

Poslechněte si část rozsudku a odůvodnění:

VIDEO: Obecné ohrožení lze spáchat nejen kamionem na dálnici, řekl soud Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V tomto případě bylo nebezpečí velice bezprostřední. Právě tyto nehody, nevyjímaje čelní srážku v rychlosti kolem 100 kilometrů za hodinu, mají charakter živelnosti, kdy se průběh události dostává zcela mimo kontrolu. Hrozí vznícení vozidel, jejich další pohyb, tato auta mohou být odražena na jiné účastníky silničního provozu,“ uvedla soudkyně.

Připomněla, že Klement v minulosti ujížděl policistům už v šesti případech. Pokaždé odmítl uposlechnout jejich výzev, i když mu bylo zřejmé, že nemůže uniknout. Osud dalších účastníků silničního provozu je mu lhostejný. Z předchozích odsouzení si nevzal žádné ponaučení. Soudy mu v součtu uložily celkem 17 let zákazu řízení (zhruba 12 let již uběhlo), po dnešku nesmí za volant dalších 5 let.

Po vyhlášení středečního rozsudku se státní zástupce vzdal práva podat odvolání, Klement si vzal zákonnou lhůtu na rozmyšlenou. Pokud bude verdikt pravomocný, měl by recidivista, i vzhledem k předchozím trestům, zůstat za mřížemi až do února 2026. Má také uhradit způsobenou škodu, která činí asi půl milionu korun, i náklady hasičů, kteří na místě zasahovali.