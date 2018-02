Ministerstvo kultury zarazilo obnovu Juditiny věže, kvůli chybám magistrátu

Rozsah stavebních prací a otázka dalšího využití cenné, v jádru románské památky Juditiny věže budí rozpaky. Nelíbí se expertům z Národního památkového ústavu (NPÚ) ani Klubu Za starou Prahu, který ve věži sídlí.

Těm nyní dala za pravdu památková inspekce ministerstva kultury. Ta totiž zrušila souhlasné stanovisko odboru památkové péče pražského magistrátu s rekonstrukcí monumentu.

„Památková inspekce vytýká odboru památkové péče, že se dostatečně nevyrovnal se zamítavým názorem NPÚ a vlastní souhlasné stanovisko nepodložil jasnými argumenty,“ uvedla k zamítavému rozhodnutí předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková.



Magistrátní památkáři postupovali v rozporu se správním řádem, argumentují experti ministerstva kultury. „Dalším pochybením magistrátu je skutečnost, že se nedostatečně vypořádal s vyhodnocením dopadu navrhovaných prací na hodnoty národní kulturní památky,“ konstatoval ředitel památkové inspekce Martin Zídek. Podle ochránců památek totiž razantní rekonstrukce může ohrozit autenticitu Juditiny věže.

Ochránci památek plánovanou rekonstrukci zpochybnili i dalšími argumenty. Mezi zásadní námitky patří úvahy o obnovení otvorů do přízemí věže. „To může mít za následek ohrožení rytin z roku 1249,“ uvedlo stanovisko NPÚ. Necitlivý, nešetrný a nadměrný je také podle ochránců památek navržený systém statického zajištění. Neodůvodněné je i plánované zpevňování kleneb ocelovými profily.

Úředníkům z odboru památkové péče magistrátu nyní běží patnáctidenní lhůta, kdy mohou podat proti ministerskému rozhodnutí rozklad. S tím se ministerstvo kultury poté vypořádá zřejmě v řádu několika dní. O podobě a termínu rekonstrukce památky tak bude jasněji pravděpodobně na jaře.

„My samozřejmě víme, že vyhraná bitva není vyhraná válka a že první vyhrání z kapsy vyhání a v neposlední řadě že teprve ten, kdo se směje naposledy, se směje nejlíp,“ komentovalo aktuální situaci vedení Klubu Za starou Prahu.

Raději opravit hned

„Je otázka, jestli opravovat hned, nebo čekat, až se věž nakloní nebo tam něco praskne a budeme to řešit jako havárii. Já se kloním k tomu prvnímu. To znamená opravovat to, co jde, v takovém rozsahu, abychom se tam nemuseli za pět let vracet a opravovat znovu,“ uvedl Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, jež rekonstrukci plánuje.

Nutnost oprav ochránci památek nezpochybňují. Dřevomorka, trhliny a zatékání Juditinu věž ohrožují. Odborníci ale nejsou nadšeni tím, jak by měla obnova vypadat. „Plánovaná rekonstrukce národní kulturní památky je přehnaně invazivní a ohrožuje historické hodnoty stavby. Z živého místa otevřeného veřejnosti se má stát další část turistického skanzenu,“ upozornil Klub Za starou Prahu.

Klub Za starou Prahu ve věži sídlí od roku 1927, kdy si ji pronajal od magistrátu jako sídlo a klubovnu. V roce 1994 byla uzavřena nová nájemní smlouva na sto let za symbolické nájemné. Po povodních v roce 2002 klub pomohl obnovit vodou zasaženou síň v přízemí věže. Juditina věž v jádru obsahuje cenné románské památky, připomínají první kamenný most v Praze z druhé poloviny 12. století.