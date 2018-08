Agresor z Kačerova si nový proces nevymohl, trest za pokus o vraždu platí

„Podmínky pro obnovu řízení splněny nebyly, závěry odsuzujícího rozsudku jsou zcela správné, výslechy navržených svědků nemohou do věci přinést nové okolnosti. Pan odsouzený učinil vše proto, aby mohlo dojít k dokonání skutku pokusu vraždy. K fatálním následkům nedošlo jen shodou šťastných okolností,“ zdůvodnila ve čtvrtek zamítavé rozhodnutí předsedkyně senátu Blanka Bedřichová.



„Já chci odejít,“ skočil soudkyni během zdůvodnění rozhodnutí Štefan Nehilla. Soudkyně ho proto musela napomenout a vysvětlit, jak se má chovat. Odsouzený tak jednací síň opustil až v řádný čas po ukončení jednání.

Nutností vyslechnout nové svědky a doplnit znalecké expertízy, tak obhajoba dnes zdůvodňovala návrh na obnovení řízení. „Můj klient nešel primárně vraždit, játra oběti sice byla zasažena, nikoli však zásadně. Věc by měla být hodnocena příznivěji a to jako ublížení na zdraví,“ argumentovala Nehillova obhájkyně Adéla Nečasová.

Na vraždu rozhodně nepomýšlel, tak lze shrnout dnešní Nehillovu argumentaci. „Takhle si představujete spravedlnost? S pokusem vraždy se nesmířím. A až mě pustí, stejně budu dál bojovat. Chovají se ke mně jako k bezprávnému muklovi,“ bouřil v jednací síni.

Touha po spravedlnosti

Avšak se snažil ukázat i lítost. „Vím, že jsem provedl špatnou věc, nechtěl jsem vraždit. Vím, že ten člověk mohl zemřít. Je mi to líto, ale chci opravdu spravedlivé potrestání,“ tvrdil Štefan Nehilla. Jím navržení svědci měli dokázat, že ve vztahu k bývalé manželce se nechoval násilně.

Naopak prý je to oběť, kdo nemluví pravdu. Odsouzenec na ni proto letos podal také trestní oznámení pro křivou výpověď na policejním ředitelství Praha IV. „Noví svědci jsou také schopní dokázat, že tato svědkyně účelově lhala,“ řekl odsouzenec. Jenže i policisté oznámení jako nedůvodné zamítli.

„Věc v původním řízení opakovaně prošla řízením u Městského i Vrchního soudu v Praze. Přezkoumával ji také Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR a ani ten v ní neshledal žádné pochyby. Pan odsouzený asi dodnes nepochopil, proč jeho jednání soudy kvalifikovaly jako pokus vraždy,“ uvedla dnes státní zástupkyně Jana Murínová. Ta proto požádala o zamítnutí žádosti.

Krvavé napadení v metru

S dvěma noži o délce 24 a 25 centimetrů v batohu šel v 18. července 2014 na stanici metra Kačerov, kde jeho bývalá žena pracovala v dozorčí budce. „Ty děvko, teď tě zabiju,“ křičel podle obžaloby Nehilla, ženu nejprve tahal okénkem ven, přes rozbité sklo poté vnikl s tasenou zbraní dovnitř.

Žena se ukryla v koutě budky. Její kolega a přítel se jí pokusil chránit, přitom inkasoval dvě rány nožem do břicha. Zraněnému život zachránil zákrok chirurgů, útočník skončil v cele. Původně byl stíhán za pokus dvojnásobné vraždy, Městský soud v Praze mu za to vyměřil před třemi lety 15 roků vězení.

To však později zrušil Nejvyšší soud ČR. Podle něj se jednalo „pouze“ o jediný pokus vraždy. Městský soud v Praze v proto před třemi roky Nehillovi uložil trest 11 let, což v březnu roku 2016 potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze. Nehilla k výkonu trestu putoval do valdické věznice. Znovu se odsud pokusil zabojovat a změnit verdikt. Se dalšími stížnostmi k Nejvyššímu i Ústavnímu soudu, ale neúspěšně.

Kázeň se nelepší

Letos v červnu neuspěl u Okresního soudu v Jičíně, když žádal o přeložení do mírnějšího typu věznice. „Nesplňuje pro to základní požadavky, nezměnil zásadním způsobem své jednání a chování,“ rozhodli okresní soudci.

U odsouzeného nejde o o první střet s paragrafy, soud dnes konstatoval šest jeho předchozích odsouzení za rozličné delikty, například neplacení alimentů, ale také násilí proti jednotlivci a skupině obyvatel a jednotlivci a za výtržnictví.

Proti dnešnímu rozhodnutí soudu si vězeň podal stížnost, kterou bude řešit Vrchní soud v Praze.